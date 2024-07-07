Ученые из Университета Сонгюнгван в Южной Корее обнаружили, что активный образ жизни может компенсировать генетическую предрасположенность к ожирению. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Cell Metabolism, приняли участие около 338 тысяч британцев.
Исследование показало, что уменьшение времени, проведенного в сидячем положении, значительно снижает риск развития ожирения, даже у лиц с генетическими рисками. Отказ от сидячего образа жизни и другие аспекты здорового образа жизни, такие как правильное питание и достаточная физическая активность, могут значительно снизить вероятность развития ожирения по сравнению с теми, кто ведет нездоровый образ жизни, даже при наличии генетической предрасположенности.
Фото: commons.wikimedia.org/ParentingPatch (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
В Барселоне местные жители расстреляли туристов в ресторанах из водяных пистолетов
В Барселоне тысячи испанцев провели протест против массового туризма, скандируя лозунги вроде "Туристы, убирайтесь домой".
PCWorld: смещение настройки профиля в меню "Пуск" разочаровало пользователей Windows
Microsoft выпустила новую тестовую версию Windows 11, в которой обновлено меню "Пуск", сосредоточенное на управлении учетными записями пользователей.
В Москве зарядные станции для электромобилей адаптировали под жару
Зарядные станции для электромобилей в Москве адаптированы для работы в условиях высокой температуры, снабжены системами охлаждения и успешно функционируют даже при сильной жаре.
NextFloat+ запустит новую технологию морских ветряных турбин с упрощённой эксплуатацией
Компания NextFloat+ готовит к запуску новую технологию морских ветряных турбин X90, которая отличается быстрой и экономичной установкой, а также упрощённой эксплуатацией.