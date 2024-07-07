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В Южной Корее выяснили, что активный образ жизни компенсирует
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В Южной Корее выяснили, что активный образ жизни компенсирует "генетическое" ожирение

Ученые из Университета Сонгюнгван в Южной Корее обнаружили, что активный образ жизни может компенсировать генетическую предрасположенность к ожирению. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Cell Metabolism, приняли участие около 338 тысяч британцев.

Исследование показало, что уменьшение времени, проведенного в сидячем положении, значительно снижает риск развития ожирения, даже у лиц с генетическими рисками. Отказ от сидячего образа жизни и другие аспекты здорового образа жизни, такие как правильное питание и достаточная физическая активность, могут значительно снизить вероятность развития ожирения по сравнению с теми, кто ведет нездоровый образ жизни, даже при наличии генетической предрасположенности.

Фото: commons.wikimedia.org/ParentingPatch (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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