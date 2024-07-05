Бариатрический хирург Бекхан Хациев рассказал, что ожирение у мужчин может привести к бесплодию. Избыточный вес повышает риски развития серьезных заболеваний, таких как диабет второго типа, инсульт и инфаркт, а также способствует атеросклерозу, который влияет на репродуктивную систему.
Хациев также отметил, что сопутствующая ожирению низкая самооценка и депрессия могут усугубить проблему, отталкивая людей от физического контакта. Он подчеркнул важность своевременной диагностики и диспансеризации для предотвращения и решения данных проблем.
Фото: flickr.com/Australian Human Rights Commission (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Представитель ЕК: визит Орбана в РФ подрывает единство ЕС
Поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в столицу России подрывает сплочённость Европейского союза. Об этом информировал представитель ЕК Эрик Мамер, пишет РИА Новости.
Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999
Новый iPhone 16 Pro предложит улучшенные характеристики при сохранении стоимости предыдущей модели в $999.
Врач Мескина: продолжительное воздействие холодного воздуха может вызвать боли
Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что продолжительное воздействие холодного воздуха на организм может вызвать мышечные боли и тугоподвижность из-за защитных механизмов, сохраняющих температуру тела.
В России разработали автоматический подталкиватель кормов для сельхозживотных
В Казанском государственном аграрном университете разработали автономный подталкиватель кормов для сельхозживотных.