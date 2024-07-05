Бариатрический хирург Бекхан Хациев рассказал, что ожирение у мужчин может привести к бесплодию. Избыточный вес повышает риски развития серьезных заболеваний, таких как диабет второго типа, инсульт и инфаркт, а также способствует атеросклерозу, который влияет на репродуктивную систему.

Хациев также отметил, что сопутствующая ожирению низкая самооценка и депрессия могут усугубить проблему, отталкивая людей от физического контакта. Он подчеркнул важность своевременной диагностики и диспансеризации для предотвращения и решения данных проблем.

Фото: flickr.com/Australian Human Rights Commission (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)