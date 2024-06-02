Семаглутид, активный компонент лекарства Оземпик, может изменять чувствительность к вкусам, воздействуя на активность генов. Это было выявлено в исследовании, представленном на собрании Эндокринного общества ENDO 2024.

В эксперименте участвовали 30 женщин с ожирением; половина из них принимала семаглутид, остальные — плацебо. Исследование показало, что семаглутид изменяет восприятие вкуса и активирует гены EYA, PRMT8, CRLF1 и CYP1B1, связанные с вкусовой чувствительностью. Это открытие может помочь в коррекции вкусовых предпочтений у людей с ожирением, снижая тягу к сладкой и калорийной пище.

Фото: commons.wikimedia.org/ParentingPatch (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)