Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Похудение
Похудение
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:18

Организм включает режим выживания: почему худеть — это битва с собственным телом

Ожирение требует командного лечения — сообщил эндокринолог Калинчев

Лишний вес нельзя победить усилиями одного врача — слишком сложна система, из которой он возникает. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", ссылаясь на слова врача-эндокринолога, нутрициолога и диетолога Алексея Калинчева.

Болезнь не только тела, но и ума

Специалист подчеркнул, что ожирение не сводится к простому перееданию или избытку калорий. На развитие лишнего веса влияет множество факторов - от гормональных нарушений и низкой физической активности до психоэмоциональных проблем и возрастных изменений. По словам врача, ограничение жиров или модная диета сами по себе не приводят к результату. Без комплексного вмешательства организм возвращается к прежнему состоянию, как только заканчивается очередной "курс похудения".

"Похудение — это комплексный, сложный процесс. Чтобы человек начал терять вес, должны меняться не только питание, но и физическая активность", — отметил Алексей Калинчев. Он добавил, что у большинства пациентов лишний вес сопровождается другими нарушениями — от гипотиреоза и инсулинорезистентности до менопаузы и низкого уровня тестостерона. При этом нередко присутствуют и психические расстройства, включая нарушения пищевого поведения.

Командный подход как основа успеха

По мнению специалиста, бороться с ожирением необходимо в рамках междисциплинарной команды. Эндокринолог, диетолог, психиатр, гинеколог и реабилитолог должны работать совместно, анализируя все аспекты здоровья пациента. Только так можно добиться устойчивых результатов, а не временных улучшений. "Ожирение невозможно лечить усилиями одного врача. Нужна работа целой команды… Но даже при идеальной схеме лечения ничего не получится, если у человека нет желания менять себя", — подчеркнул врач.

Он отметил, что большинство пациентов формально готовы к изменениям, но на деле не желают перестраивать привычный образ жизни. Отсюда и провалы: программы срываются, диеты прерываются, а мотивация гаснет.

Главная трудность — внутренняя готовность

Калинчев уверен, что ключ к выздоровлению лежит не столько в знаниях или финансовых возможностях, сколько в осознанности и личной ответственности. Многие люди понимают, что им вреден лишний вес, но не видят прямой связи между изменением привычек и качеством жизни. Пока это осознание не придёт, ни один врач, даже самый опытный, не сможет помочь.

Так, лечение ожирения превращается не просто в медицинскую, а в психологическую задачу — совместную работу специалистов и пациента над изменением мировоззрения и отношения к собственному телу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белок орехов имеет несбалансированный аминокислотный состав — Вадим Высоцкий сегодня в 16:07
Скрытая мощь под твердой скорлупой: орехи раскрывают тайный запас белка, сопоставимый с мясом

Орехи выделяются высокой питательностью и разнообразными лечебными свойствами, но их влияние на организм зависит от состава и степени переработки.

Читать полностью » Перуанские врачи успешно провели редкое кесарево при брюшной беременности — Доктор Питер сегодня в 16:07
Беременность, которая нарушила все правила природы: малыш развивался рядом с печенью матери — и появился живым

История юной перуанки, сумевшей выносить ребенка в брюшной полости, превратилась в уникальный медицинский случай, поразивший даже опытных специалистов.

Читать полностью » Долгое тушение приводит к потере полезных веществ в продуктах — эндокринолог Балашова сегодня в 15:56
Температура против витаминов: как термообработка делает из продуктов пустышки

Диетолог Наталия Балашова рассказала NewsInfo, как сохранить витамины при приготовлении еды.

Читать полностью » Давление возвращается после терапии — мнение профессора Юрия Конева сегодня в 14:50
Гипертония затаилась, чтобы вернуться — организм ведёт двойную игру

Даже при нормальных показателях давления гипертония не исчезает — профессор Юрий Конев объяснил, почему болезнь требует постоянного контроля.

Читать полностью » Ранний ужин улучшает здоровье кишечника и самочувствие — иммунолог Минелли сегодня в 14:09
Быстро утомлялась и плохо спала: оказалось, всё дело во времени ужина — теперь ем так

Почему ужин в 18:00 может быть полезнее позднего? Узнайте, как время ужина влияет на здоровье кишечника и общий метаболизм, и попробуйте рецепт легкого супа для раннего ужина.

Читать полностью » Один стакан свекольного сока улучшает кровообращение — Vita сегодня в 12:14
Красный эликсир: как свёкла превращает обычное утро в заряд энергии

Утро со свекольным соком — это больше, чем просто привычка. Как напиток помогает сердцу, улучшает выносливость и почему его выбирают спортсмены.

Читать полностью » Tom Ford выпустил линию стойких увлажняющих помад — Into The Gloss сегодня в 8:10
Губы под прицелом зимы: один забытый бальзам превращает ужин в катастрофу

Когда женщина решает выйти без сумочки, вселенная словно напоминает — без бальзама для губ нельзя. Подробнее в материале.

Читать полностью » Три чашки кофе в день замедлили старение клеток — BMJ сегодня в 6:34
Кофе неожиданно включил задний ход старения: всё решает правильная доза

Учёные выяснили, что 3–4 чашки кофе в день могут замедлить биологическое старение у людей с психическими расстройствами благодаря действию антиоксидантов.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Всероссийский патриотический форум открыл площадки в регионах — Роспатриотцентр
Красота и здоровье
Фрукты с витамином С улучшили состояние кожи — Journal of Investigative Dermatology
Туризм
Аль-Ула, Эр-Рияд и курорты Красного моря названы ключевыми направлениями отдыха в Саудовской Аравии — турагенты
ЦФО
Путин признал что иногда ездит без кортежа, "по-тихому"
Авто и мото
Объезд ДТП по обочине может привести к штрафу — автоюристы
Питомцы
Настроение человека влияет на восприятие эмоций собаки — Fanpage
Наука
Генетики доказали ошибку в определении пола скелетов из Шимао — Nature
Общество
Ёлка становится важным символом ожидания Нового года — психолог Мухина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet