Организм включает режим выживания: почему худеть — это битва с собственным телом

Лишний вес нельзя победить усилиями одного врача — слишком сложна система, из которой он возникает. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", ссылаясь на слова врача-эндокринолога, нутрициолога и диетолога Алексея Калинчева.

Болезнь не только тела, но и ума

Специалист подчеркнул, что ожирение не сводится к простому перееданию или избытку калорий. На развитие лишнего веса влияет множество факторов - от гормональных нарушений и низкой физической активности до психоэмоциональных проблем и возрастных изменений. По словам врача, ограничение жиров или модная диета сами по себе не приводят к результату. Без комплексного вмешательства организм возвращается к прежнему состоянию, как только заканчивается очередной "курс похудения".

"Похудение — это комплексный, сложный процесс. Чтобы человек начал терять вес, должны меняться не только питание, но и физическая активность", — отметил Алексей Калинчев. Он добавил, что у большинства пациентов лишний вес сопровождается другими нарушениями — от гипотиреоза и инсулинорезистентности до менопаузы и низкого уровня тестостерона. При этом нередко присутствуют и психические расстройства, включая нарушения пищевого поведения.

Командный подход как основа успеха

По мнению специалиста, бороться с ожирением необходимо в рамках междисциплинарной команды. Эндокринолог, диетолог, психиатр, гинеколог и реабилитолог должны работать совместно, анализируя все аспекты здоровья пациента. Только так можно добиться устойчивых результатов, а не временных улучшений. "Ожирение невозможно лечить усилиями одного врача. Нужна работа целой команды… Но даже при идеальной схеме лечения ничего не получится, если у человека нет желания менять себя", — подчеркнул врач.

Он отметил, что большинство пациентов формально готовы к изменениям, но на деле не желают перестраивать привычный образ жизни. Отсюда и провалы: программы срываются, диеты прерываются, а мотивация гаснет.

Главная трудность — внутренняя готовность

Калинчев уверен, что ключ к выздоровлению лежит не столько в знаниях или финансовых возможностях, сколько в осознанности и личной ответственности. Многие люди понимают, что им вреден лишний вес, но не видят прямой связи между изменением привычек и качеством жизни. Пока это осознание не придёт, ни один врач, даже самый опытный, не сможет помочь.

Так, лечение ожирения превращается не просто в медицинскую, а в психологическую задачу — совместную работу специалистов и пациента над изменением мировоззрения и отношения к собственному телу.