Лишний вес
Лишний вес
Марина Егорова Опубликована сегодня в 0:27

Деменция начинается не в голове: тело подаёт тревожный сигнал задолго до первых провалов памяти

Ожирение всё чаще рассматривается не только как сопутствующая проблема, но и как фактор, напрямую влияющий на здоровье мозга. Новые научные данные показывают, что лишний вес и повышенное артериальное давление могут запускать процессы, ведущие к деменции. Эти выводы меняют подход к профилактике нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщает The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Почему деменция стала одной из ключевых угроз здоровью

Деменция остаётся одной из самых серьёзных проблем современной медицины. Заболевание постепенно разрушает когнитивные функции, снижая память, внимание, способность логически мыслить и принимать решения. По мере прогрессирования деменция ограничивает самостоятельность человека и серьёзно влияет на качество жизни.

Важно понимать, что деменция — это не одно заболевание, а группа состояний, связанных с гибелью нервных клеток. Наиболее распространёнными формами считаются болезнь Альцгеймера, сосудистая и смешанная деменция. Во многих случаях изменения в мозге начинаются задолго до появления первых симптомов и тесно связаны с состоянием сосудов и обменом веществ, поскольку именно они определяют, насколько эффективно мозг получает кислород и питательные вещества.

Ожирение и давление как прямые причины

Авторы нового исследования сосредоточились не на статистической взаимосвязи, а на выявлении прямых причин развития деменции. Для этого были проанализированы медицинские и генетические данные крупных выборок жителей Дании и Великобритании. Результаты показали, что высокий индекс массы тела напрямую повышает риск заболевания, а сопутствующая гипертония усиливает негативное влияние на мозг.

"Высокий ИМТ и повышенное давление являются прямыми причинами деменции", — сказала профессор Рут Фрикке-Шмидт из Копенгагенского университета.

По мнению исследователей, лишний вес создаёт дополнительную нагрузку на сосудистую систему, ускоряя процессы, при которых ухудшается питание нервных клеток. Это делает особенно важными ранние меры, направленные на стабилизацию обмена веществ и снижение факторов, перегружающих сердце и сосуды.

Роль генетики в доказательстве причинной связи

Для подтверждения выводов учёные применили метод менделевской рандомизации. Он позволяет оценить влияние факторов риска без искажения, связанного с образом жизни или условиями среды. Генетические варианты, влияющие на индекс массы тела, распределяются случайно, что делает анализ максимально приближенным к клиническому эксперименту.

Такой подход показал, что риск деменции при высоком ИМТ сохраняется независимо от привычек, уровня физической активности или социального фона. Это усиливает аргументы в пользу того, что контроль массы тела важен не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но и для защиты когнитивных функций.

Почему артериальное давление имеет значение

Отдельный анализ выявил, что значительная часть риска деменции при ожирении связана именно с повышенным артериальным давлением. Нарушение сосудистой регуляции ухудшает кровоснабжение мозга и создаёт условия для развития сосудистой деменции.

"Избыточный вес и давление — это не сигналы тревоги, а причины деменции", — отметила Фрикке-Шмидт.

Контроль давления рассматривается как один из наиболее доступных способов снизить риск когнитивных нарушений. Не случайно ранее внимание исследователей уже привлекали пищевые и поведенческие факторы, влияющие на сосуды, включая данные о том, что смесь соли с калием снижает артериальное давление и может поддерживать здоровье сердца.

Полученные результаты подчёркивают важность ранней профилактики и показывают, что забота о весе и давлении может сыграть ключевую роль в сохранении ясности мышления и когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

