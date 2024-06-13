Призыв о неизбежных для всех стран НАТО поставках вооружения Киеву, вероятно, не принесет изменений, поскольку оружие из этих источников периодически поступает на Украину, по информации пресс-секретаря главы России — Дмитрия Пескова.
Песков сообщил журналистам, что это изменение маловероятно принципиально.
Он отметил, что в НАТО есть определенные страны, высказывавшие свое нежелание участвовать в данном процессе.
Он подчеркнул, что регулярные поставки (оружия — прим.) от стран-членов НАТО уже идут на Украину, отвечая на вопрос о возможных последствиях такого решения.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружения Киеву будут обязательными для всех членов альянса.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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