Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
мост через Обь в Сургуте
© https://rosavtodor.gov.ru/idzh-dorogi/novosti/glavnye-novosti/716388 by Пресс-служба Росавтодора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:13

Подводная война в Сибири: опасные пришельцы создали колонии и воруют корм у местных рыб

В бассейне реки Обь эксперты Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выявили около двадцати чужеродных видов рыб. Часть из них уже адаптировалась к местным условиям и создала устойчивые самовоспроизводящиеся популяции, что создает серьезные риски для сложившейся речной экосистемы. Среди незваных обитателей оказались агрессивные хищные виды, способные постепенно вытеснять коренных представителей ихтиофауны и радикально менять биологический баланс сибирских водоемов.

Экологические риски вторжения

Исследования показывают, что половина обнаруженных "пришельцев" успешно натурализовалась в сибирских условиях. В списке зафиксированных видов присутствуют вьюн Никольского, ротан, уклейка, сазан и обыкновенный судак, которые уже стали частью местных пищевых цепочек. Несмотря на то, что некоторые из них, как лещ, приобрели промысловое значение, активное расширение их ареала вызывает серьезные опасения у научного сообщества.

Особую тревогу ученых вызывает потенциальный урон от более агрессивных чужаков. В числе видов, которые несут угрозу биологическому разнообразию Оби, значатся канальный сомик, большеротый буффало, белый и черный амуры, а также пестрый и белый толстолобики. Эти организмы способны занимать экологические ниши аборигенных рыб, что приводит к сокращению популяции местных видов и нарушению стабильности водной среды.

"Нарушение привычного видового состава речных систем чревато необратимыми процессами для региональной экологии. Мы наблюдаем, как неконтролируемое вселение чужеродных видов перестраивает структуру водных сообществ, создавая конкуренцию за кормовые ресурсы. Крайне важно анализировать долгосрочные последствия такой экспансии для устойчивости наших акваторий. Только комплексный подход к управлению биоразнообразием позволит сдержать процесс деградации естественных мест обитания".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Каналы распространения видов

Специалисты выделяют несколько основных факторов, способствующих бесконтрольному расселению рыб в Оби. К числу ключевых причин относится намеренная интродукция, нередко проводимая без должного научного обоснования. Кроме того, значительный вклад в это явление вносят действия рыбаков-любителей, которые самовольно выпускают новые виды в перспективные, на их взгляд, участки реки.

Еще одним каналом проникновения чужаков стал безответственный выпуск аквариумных рыб в открытые водоемы. Домашние питомцы, попав в естественную среду, в ряде случаев адаптируются и начинают бесконтрольно размножаться. Эти процессы существенно усложняют задачу по сдерживанию инвазивных популяций, превращая открытые водоемы в зоны высокого экологического риска.

Меры безопасности и предупреждения

Для предотвращения дальнейшего разрастания популяций хищников ихтиологи настаивают на ужесточении контроля над рыбоводческими хозяйствами. Речь идет о пресечении незаконного разведения видов, представляющих опасность для местной флоры и фауны. Создание жестких протоколов безопасности поможет снизить вероятность случайного или намеренного попадания чужеродных организмов в основные русла рек.

Также специалисты призывают жителей Новосибирской области проявлять высокую гражданскую сознательность. Избавление от лишних аквариумных обитателей путем их выпуска в реку недопустимо и носит разрушительный характер для природы. Разработка эффективных механизмов предотвращения инвазий является сейчас одной из приоритетных задач для сохранения устойчивого облика сибирских водоемов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet