Уборка холодильника
© freepik.com by prostooleh is licensed under Public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 21:25

Запах в холодильнике исчезает без соды — помогает продукт из обычной кладовой

Неприятный запах из холодильника способен испортить впечатление даже от самой аккуратной кухни. Обычно в таких случаях вспоминают о пищевой соде или кофейной гуще, но существует менее очевидное решение. Оказывается, справиться с лёгкими запахами помогает обычная овсянка из кладовой. Об этом сообщает Chowhound.

Почему овсянка работает

Сырая овсянка обладает способностью впитывать влагу и посторонние запахи. В холодильнике, где часто образуется конденсат и накапливаются ароматы продуктов, это свойство оказывается полезным. Крупа постепенно абсорбирует лишнюю влажность и молекулы запаха, снижая их интенсивность.

Метод считается "винтажным" домашним приёмом, который применяли задолго до появления специализированных освежителей. Овсянка нейтральна по запаху и не выделяет ароматов, поэтому подойдёт тем, кто чувствителен к резким отдушкам. Кроме того, это безопасная альтернатива агрессивным химическим средствам — особенно в доме с детьми или животными.

Дополнительный плюс — доступность и низкая стоимость. Овсяные хлопья есть почти в каждом магазине, а упаковки хватает на несколько циклов замены.

Как использовать овсянку правильно

Самый простой способ — насыпать сухие хлопья в открытую ёмкость и поставить её в холодильник. Лучше выбирать посуду из стекла, алюминия или глазурованной керамики: эти материалы сами не впитывают запахи и позволяют контролировать состояние содержимого.

Важно помнить несколько правил:

  1. Менять овсянку минимум раз в две недели, так как она постепенно насыщается влагой и теряет эффективность.
  2. Размещать ёмкость вдали от зон активного конденсата, например от дренажных отверстий.
  3. Ставить её в центральной части холодильника или в ящике для овощей — там циркуляция воздуха помогает равномерно улавливать запахи.

Некоторые комбинируют этот способ с банкой пищевой соды или добавляют несколько капель эфирного масла лимона или лаванды. Однако такие добавки уже меняют нейтральный характер метода.

Когда этого недостаточно

Овсянка подходит для устранения лёгких или фоновых запахов, но не заменяет полноценную уборку. Если в холодильнике есть испорченные продукты или стойкий запах от пролившихся жидкостей, сначала необходимо провести тщательную очистку всех полок и контейнеров.

Метод работает постепенно, поэтому не стоит ожидать мгновенного результата. Его лучше рассматривать как поддерживающую меру после генеральной уборки, чтобы сохранить свежесть на более долгий срок.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

