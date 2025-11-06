Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сумка авоська
Сумка авоська
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 19:39

Пьёте овсяное молоко, думая, что это полезно? Диетологи предупреждают — не всё так просто

Эксперты: овсяное молоко подходит веганам, но уступает коровьему по содержанию белка

Кремовое, мягкое и растительное — овсяное молоко покорило кофейни и кухни по всему миру. Его хвалят за экологичность, отсутствие лактозы и приятный вкус. Но действительно ли оно полезнее традиционного коровьего? Диетологи объясняют, в чём разница, какие преимущества и недостатки у каждого вида и как сделать правильный выбор для своего здоровья.

Пищевая ценность овсяного молока

Овсяное молоко — напиток растительного происхождения, получаемый из овса и воды. Его главный плюс — отсутствие лактозы и холестерина. Однако, как отмечают специалисты, пищевая ценность во многом зависит от способа приготовления.

"Домашнее овсяное молоко не содержит кальция, витамина D и B12, если его не обогащают дополнительно", — пояснила Кэтлин Мур, RDN, LD, диетолог Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо.

Обогащённые промышленные версии содержат добавленные витамины и минералы, что делает их ближе к коровьему молоку по питательному профилю. В то же время овсяное молоко отличается:

  • повышенным содержанием углеводов;
  • меньшим количеством жира и белка;
  • наличием растительной клетчатки, которой нет в молоке животного происхождения.

Кроме того, напиток может содержать больше железа, что особенно важно для веганов и тех, кто не употребляет мясо.

"Железо необходимо для транспортировки кислорода и выработки энергии, а овсяное молоко может помочь восполнить его запасы", — добавила Мур.

Пищевая ценность коровьего молока

"Молочное молоко — это сбалансированный по питательным веществам напиток", — отметила Натали Аллен, RD, диетолог и клинический профессор Университета штата Миссури.

Коровье молоко содержит все три макронутриента - белки, жиры и углеводы. Оно естественным образом богато:

  • кальцием, укрепляющим кости;
  • фосфором и калием, поддерживающими работу мышц и сердца;
  • витаминами группы B, включая B2 (рибофлавин) и B12, важными для кроветворения и нервной системы.

Главное преимущество — высокое содержание белка: около 8 граммов на чашку против 2 граммов в овсяном. Белок в молоке животного происхождения содержит все незаменимые аминокислоты и легко усваивается.

"Белок — это строительный материал для всех тканей, органов и ферментов организма", — напомнила Мур.

Жир в молоке обеспечивает усвоение витаминов A, D, E и K и поддерживает гормональный баланс. Однако это насыщенный жир, который при избыточном потреблении может повышать уровень холестерина. Поэтому людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний стоит выбирать обезжиренные или низкожирные сорта.

Сравнение питательных свойств

Показатель

Овсяное молоко (обогащённое)

Коровье молоко (2% жирности)

Белок

2 г

8 г

Жир

2-3 г

4-8 г

Углеводы

15-20 г

12 г

Кальций

добавлен (120 мг/100 мл)

естественно 120 мг/100 мл

Витамин D

добавлен

естественный

Витамин B12

добавлен

естественный

Клетчатка

до 2 г

0 г

Лактоза

отсутствует

присутствует

Что полезнее?

Ответ зависит от ваших целей и особенностей организма.

  • Для веганов и людей с непереносимостью лактозы овсяное молоко — отличная альтернатива. Оно мягкое по вкусу, содержит меньше жира и подходит для кофе, смузи и каш.
  • Для тех, кто нуждается в белке и кальции - например, подростков, спортсменов и пожилых людей — коровье молоко остаётся более питательным выбором.

"Если вам нужен натуральный белок и питательные вещества для укрепления костей, молочное молоко выигрывает", — сказала Аллен.

Как выбрать качественное овсяное молоко

  1. Читайте состав. Лучше выбирать версии без добавленного сахара.
  2. Проверяйте обогащение. Обратите внимание на наличие кальция, витамина D и B12.
  3. Избегайте ароматизаторов. Ванильные и шоколадные версии часто содержат лишние калории.
  4. Храните правильно. После открытия держите напиток в холодильнике не более 5-7 дней.
  5. Попробуйте разные бренды. Вкус и консистенция сильно отличаются.

"Думайте о выборе молока как о выборе наряда — он зависит от ваших потребностей", — подчеркнула Аллен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать овсяное молоко полностью равноценным коровьему.
    Последствие: дефицит белка и витамина B12.
    Альтернатива: выбирайте обогащённые марки или сочетайте напиток с белковыми продуктами.
  • Ошибка: пить ароматизированное молоко ежедневно.
    Последствие: лишние калории и сахар.
    Альтернатива: выбирайте несладкие версии.

Плюсы и минусы

Овсяное молоко

Коровье молоко

Без лактозы, подходит веганам

Естественный источник белка и кальция

Меньше насыщенных жиров

Может повышать холестерин при избытке

Лёгкое для пищеварения

Не подходит при непереносимости лактозы

Требует обогащения витаминами

Более высокая калорийность

Содержит клетчатку

Отсутствует клетчатка

Часто задаваемые вопросы

Можно ли давать овсяное молоко детям?
В ограниченных количествах — да, но оно не должно полностью заменять молочные продукты без консультации врача.

Подходит ли овсяное молоко для похудения?
Несладкие версии содержат меньше жира, но больше углеводов, поэтому важно учитывать общий рацион.

Можно ли готовить каши и кофе с овсяным молоком?
Да, благодаря кремовой текстуре оно хорошо пенится и подходит для кофе, капучино и выпечки.

Мифы и правда

Миф: овсяное молоко всегда полезнее.
Правда: без обогащения оно бедно витаминами и белком.

Миф: коровье молоко вредно для сердца.
Правда: умеренное употребление не повышает риск у здоровых людей.

Миф: овсяное молоко полностью заменяет молочные продукты.
Правда: его состав отличается, особенно по содержанию белка и кальция.

2 интересных факта

  1. Овсяное молоко стало самой быстрорастущей категорией растительных напитков в США и Европе.
  2. Для производства одного литра овсяного молока требуется на 80% меньше воды, чем для коровьего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эрин Палински-Уэйд: сидячий образ жизни признан главным фактором накопления висцерального жира сегодня в 18:57
Живот уходит, когда вы перестаёте делать это ежедневно — подтверждено исследованием

Избавьтесь от висцерального жира без диет и спортзала, просто отказываясь от одной повседневной привычки. Мы расскажем, как это сделать!

Читать полностью » Вечерний настой из фенхеля и ромашки помогает избавиться от газообразования и тяжести в животе сегодня в 18:04
Вечером пила этот настой — и просыпаюсь без вздутия и тяжести: жаль, раньше не знала

Вздутие живота к вечеру? Простой травяной чай поможет снять тяжесть, очистить кишечник и вернуть ощущение лёгкости.

Читать полностью » Актриса Тори Спеллинг призналась, что годы страдала от экземы и нашла эффективное лечение сегодня в 17:51
Я прятала руки под рукавами: звезда "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно рассказала о жизни с экземой

Тори Спеллинг откровенно говорит об экземе и её влиянии на жизнь. Узнайте, как болезнь повлияла на её карьеру, эмоциональное состояние и семью.

Читать полностью » Хара хати бу: японская практика умеренности, снижающая калорийность рациона на 450 ккал в день сегодня в 17:12
Японцы живут дольше всех — и всё из-за одного простого правила за столом: это не диета, а философия жизни

Японцы веками живут по принципу "ешь до 80 % сытости". Узнайте, как простая мудрость хара хати бу помогает продлить жизнь и вернуть телу лёгкость.

Читать полностью » Лаванда и здоровье: растение помогает в борьбе с тревожностью, бессонницей и способствует очищению воздуха сегодня в 16:45
От стресса до гармонии за одну ночь: это растение в спальне помогло мне наладить спокойствие

Узнайте, как лаванда помогает улучшить атмосферу вашего дома, превращая его в пространство гармонии и спокойствия, согласно философии Фэн-шуй.

Читать полностью » Актриса Дрю Бэрримор открыто заявила, что проходит гормональную терапию в период менопаузы сегодня в 16:43
Я не узнала себя в зеркале: Дрю Бэрримор честно рассказала о менопаузе и гормонах

Дрю Бэрримор делится опытом ЗГТ и рассказывает, как справилась с трудностями менопаузы, открывая для себя новые привычки и самопринятие.

Читать полностью » Флеболог Смирнова перечислила профессии, при которых варикоз развивается раньше сегодня в 15:49
Эта болезнь не спрашивает возраст: профессии, в которых варикоз неизбежен

Флеболог Елена Смирнова рассказала NewsInfo, какие факторы чаще всего провоцируют развитие варикоза.

Читать полностью » Офтальмолог Шилова рассказала, когда готовые очки могут навредить зрению сегодня в 15:36
Когда очки становятся врагом: названа неочевидная опасность покупки без консультации

Офтальмолог Татьяна Шилова объяснила NewsInfo, почему самостоятельный подбор очков может привести к проблемам со зрением.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Размер собаки не влияет на её интеллект
Туризм
Безвизовый отдых в Омане: Салала — новый курорт для россиян с отличным климатом и пляжами
Дом
Организация пространства снижает стресс и повышает продуктивность — мнение специалистов
Садоводство
Иван Смирнов: горький перец можно вырастить в домашних условиях
Наука
Procter & Gamble: прямые волосы сигнализируют о молодости и здоровье организма
Спорт и фитнес
New Balance представил модель Thermal Lite с трёхступенчатой регулировкой длины для невысоких женщин
Наука
PNAS: мужской мозг стареет быстрее женского
Авто и мото
Jeep отзывает 320 тысяч Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe из-за риска возгорания батареи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet