ОАЭ зимой выглядят идеальными — но есть ловушка: что больше всего раздражает туристов в Дубае

ОАЭ зимой выглядят как открытка: яркое солнце, тёплое море и идеально выверенный сервис. Но у такого отдыха есть и обратная сторона, из-за которой часть гостей уезжает с разочарованием. Сотрудники отелей и продавцы в Дубае и Абу-Даби признают: самые частые претензии повторяются из года в год. Об этом сообщает ТурПром.

Миф о тишине и уединении

Зимние месяцы в Эмиратах — высокий сезон, поэтому рассчитывать на спокойствие сложно. На пляжах, в торговых центрах и на популярных экскурсиях становится тесно уже с утра. Особенно это заметно в местах, куда едут "за картинкой" — там очереди воспринимаются как часть программы.

Некоторых раздражает даже не количество людей, а ощущение постоянной спешки: занятые лежаки, шумные зоны отдыха, музыка на побережье и плотный поток на набережных. Такой ритм подходит не всем, и те, кто мечтал о неспешном релаксе, чаще всего сталкиваются с разницей ожиданий и реальности.

"Простояли в очереди в аквапарк 2 часа! Это просто издевательство", — жалуются туристы.

Миф о доступных ценах

Зимой в ОАЭ дорожает практически всё: перелёт, проживание, экскурсии и даже базовые развлечения. Отели уверенно поднимают тарифы, а рестораны и сервисы пользуются повышенным спросом. Поэтому поездка, которая весной выглядела бы умеренной по бюджету, в декабре или январе легко превращается в серьёзную статью расходов.

Больше всего недовольства вызывает питание и транспорт: за счёт туристического ажиотажа чек в заведениях растёт, а поездки на такси кажутся неоправданно дорогими. На фоне этого многие заранее выбирают формат отдыха, где часть трат можно контролировать — например, апартаменты с кухней или более спокойные районы. Впрочем, даже при грамотном планировании семейный отдых зимой редко получается по-настоящему бюджетным.

"Цены в ресторанах взлетели до небес! За обед отдали целое состояние", — пишут путешественники.

Миф о гарантированном солнце

Даже в Эмиратах бывают дни, когда планы приходится менять. Зимой иногда приходит пасмурная погода, случаются кратковременные дожди и песчаные бури. Это не катастрофа, но для тех, кто рассчитывал на ежедневный пляж, такие сюрпризы становятся неприятным открытием.

Чтобы снизить риск разочарований, туристы чаще бронируют билеты и входы в парки заранее, выбирают менее "громкие" локации и продумывают альтернативы на случай непогоды. Например, вместо самой загруженной части Дубая можно жить ближе к спокойным пляжам или рассмотреть другие эмираты. А тем, кто уже сталкивался с тем, что высокие цены и толпы туристов утомляют, обычно помогает простое правило: меньше спонтанности, больше предварительного расчёта.

"На пляже невозможно расслабиться из-за громкой музыки и толп людей", — отмечают отдыхающие.

В целом зимние ОАЭ остаются сильным направлением: комфортная температура, развитая инфраструктура и развлечения на любой вкус. Но именно в высокий сезон важно заранее принять правила игры — подготовиться к очередям, заложить повышенный бюджет и иметь план "Б" на случай капризов погоды. Тогда отпуск будет соответствовать ожиданиям и действительно оставит приятные впечатления.