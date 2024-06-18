Евгений Ким, ведущий научный сотрудник, кандидат философских наук в Институте Китая и Современной Азии Российской академии наук, Центр корейских исследований, о целях поездки президента РФ Владимира Путина в Северную Корею и возможных политических решениях в отношениях дву стран.

Эксперт отметил, что поездка Путина в КНДР, прежде всего, выполнение его обещания, данного главе Северной Кореи Ким Чен Ыну в сентябре прошлого года. Тогда президент пообещал посетить КНДР. В историческом плане это второе посещение КНДР главой государства за весь период отношений с ним.

"Первый визит был в 2000 году Владимира Владимировича Путина. Второй визит вот его сейчас. Еще раз подчеркиваю, это за всю историю наших отношений с Кореей и Северной Кореей. И, соответственно, то, что он четвертым государством, куда наносит визит после своего избрания или вступления в должность, это тоже подчеркивает значение этой страны во внешней политике Российской Федерации", — подчеркивает Ким.

Рассуждая о возможных темах обсуждений между главами государств, Ким заявил, что в первую очередь будет рассматриваться вопрос экономического сотрудничества Российской Федерации и Северной Кореи, кроме этого, возможно обсуждение вопросов, соотетствующих министрам, которые отправились вместе с Путиным.

"Это тоже очень важно. Потому что по ним тоже можно судить, какие вопросы там будут. Я думаю, что это будут вопросы, связанные с сотрудничеством в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, наверное, туризма, горнодобывающих отраслях, в области культуры само собой разумеется, затрагиваем так же и научную область, наверное, проблемы безопасности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии. Вот основные вопросы, которые будут там. Но главным образом, я думаю, будет сосредоточено на экономическом сотрудничестве", — продолжает эксперт.

Говоря о выгоде РФ и КНДР от подобного сотрудничества Ким отметил, что Россия исходит из глобальных ﻿целей и задач, а Северная Корея, в свою очередь, заинтересована в обходе и выходе санкций, наложенных на нее различными мировыми организациями, СБ ООН, Евросоюзом и прочими.

"Я бы, конечно, не ставил вопрос только так. Потому что Россия действует, исходя не только из сиюминутных целей, но и исходя из глобальных процессов, которые происходят в мире, и того глобального влияния, которое имеет Россия сейчас в мире. Как бы вы там ни говорили, это вторая по влиянию политическая держава в мире. Первая — по военному влиянию. По экономике, конечно, мы уступаем. Мы входим сейчас по паритету покупательной способности, четвертое место занимаем. Хотя если исключить паритет покупательной способности, то мы там оказываемся где-нибудь около 10-11 места. Но дело даже не столько в этом, а насколько в том, что мы когда поддерживаем отношения с теми или иными странами, всегда должны учитывать то влияние, которое это оказывает на общую ситуацию в мире. Что касается того, насколько это будет полезно для Северной Кореи, я думаю, здесь не подлежит сомнению. Потому что ей надо каким-то образом освобождаться от санкций, которые были наложены и Советом Безопасности, и Америкой, Южной Кореей, Японией, Евросоюзом и так далее. И здесь вопрос о том, каким образом Россия может освободиться или, вернее, отказаться от тех санкций, которые она раньше вводила относительно Северной Кореи в связи с ядерными взрывами. Напоминаю, что, начиная с 2013 года Россией в связи с санкциями против Северной Кореей, которые вводились Советом Безопасности ООН, издавался указ президента о выполнении этих санкций. И там подробно было написано, против кого такие-то санкции вводятся, после каких организаций. Я думаю, что сейчас это все можно аннулировать. Единственная проблема в том, что делать с санкциями, которые ООН вводила в 2017 году. И санкциями, которые были введены в 2017 году. Два раза введены. В 2016 году, в 2015 году. Это очень такие… это санкции Совета Безопасности. Мы, Россия, как постоянный член Совета Безопасности, который голосовал за эти санкции, не можем их игнорировать. Поэтому нужно найти возможности действовать в тех сферах, которые не затронуты этими санкциями", — подчеркивает Ким.

Говоря в контексте отмены санкций, наложенных на КНДР и исполняемых Россией, Ким подчеркнул, что подобные отмены могут касаться только гуманитарного направления, отмены санкций по различному вооружению — ракетам или ядерным, не будет.

Кроме этого эксперт так же напомнил, что Северная Корея — страна, богатая различными полезными ископаемыми.

"Там очень хорошие запасы залежей магнетитовых руд, известняка. Кстати, напомню, что у нас в Сибири и на Дальнем Востоке очень мало месторождений известняка. В основном они сосредоточены на европейской части страны. А для развития Дальнего Востока, Сибири нам сейчас нужно очень большое количество цемента. А цемент добывают из известняка. И хорошо было бы нам, допустим, если с Северной Кореей договориться о том, чтобы там построить совместное предприятие в виде цементного завода и продукцию этого завода вывозить в Россию. Там, правда, конечно, возникают вопросы, связанные с электричеством. Потому что всякое цементное производство требует довольно большого количества электроэнергии. Но эти вопросы тоже можно решать за счет развития гидроэнергетики Северной Кореи и так далее. Там у них хорошие месторождения танталовых руд, свинцовых руд, золота, там урановые есть", — конкретизирует Ким.

Так же он напомнил о исследовании, опубликованном несколько лет назад, в котором содеорж﻿алась информация о наличии на территории КНДР редкоземельных металлов, общей стоимостью в 2 триллиона долларов, в связи с чем, одним из направлений совместной работы КНДР и РФ могла бы стать разработка подобных месторождений.

Говоря о статье в северокорейской газете, написанной Путиным и опубликованной к его визиту, Ким подметил, что подобные жесты не призваны показать кому-то, что мы с Северной Кореей "замышляем что-то против кого-то".

" Мы не против кого-то. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы всегда заявляли, что мы с кем-то дружим не против кого-то. И здесь нужно сказать. Северная Корея. С 1958 года нет ни одного иностранного солдата на ее территории. Там не проводятся никаких совместных учений. А на территории Южной Кореи с 1953 года распложаются американские войска, которые только за 4 месяца этого года провели более 80 совместных военных учений. Это помимо того, что американские войска там проводили самостоятельные учения, южнокорейские войска проводили самостоятельные учения. Плюс к этому к двум из этих военных учений, которые они проводили, были подключены японские военные корабли и военные самолеты", — напомнил эксперт.

Подводя итоги, Ким заявил, что явным подогревателем напряженности в данном регионе является Южная Корея на пару со своими зарубежными партнерами. По мнению Кима, это совершенно очевидно.

"В частности, 5 июня Путин в Питере встречался с руководителями медиакомпаний зарубежных и наших. И он там отвечал на вопрос южнокорейского журналиста и сказал, что у нас сейчас сложности, но мы надеемся на то, что Южная Корея сохранит те достижения, которые у нас были в двухсторонних отношениях, но выбор за Южной Кореей, не мы инициаторы. Поэтому в той мере, в какой Южная Корея с нами будет строить отношения, мы тем же будем отвечать. Мы не собираемся враждовать с Южной Кореей", — подчеркнул Ким.

Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)