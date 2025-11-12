Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маранта
Маранта
© flickr.com by Cliff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 9:42

Беру калатею в руки — а она двигается: что творится внутри растения

Листья калатеи складываются ночью из-за изменения тургора — ботаники

В глубине тропических лесов Южной Америки, где солнечный свет едва пробивается сквозь густые кроны, разыгрывается ежедневное, но почти незаметное глазу представление. Главные участники этого природного спектакля — растения семейства Марантовые: калатея, маранта, строманта, ктенанта. Их листья живут в ритме суток — днём расправляются, ночью складываются, словно в молитве. Этот изящный танец, называемый никтинастией, — не волшебство, а результат точной работы биохимических механизмов, отлаженных миллионами лет эволюции.

Почему растения двигаются?

Движение листьев — это не каприз природы, а стратегия выживания. Каждый изгиб и поворот листовой пластины несёт смысл и пользу для растения.

1. Оптимизация фотосинтеза

В тени тропического полога свет — драгоценный ресурс. Днём листья раскрываются горизонтально, чтобы поймать максимум рассеянных лучей. Так растения обеспечивают себе питание и энергию.

2. Сохранение влаги и тепла

С наступлением вечера листья складываются, уменьшая площадь испарения влаги. Это помогает удержать тепло и предотвратить пересыхание, особенно важно для ночного микроклимата и сохранения бутонов.

3. Защита от непогоды

Сложенные листья выдерживают удары тропических ливней, сохраняя восковой слой и предотвращая механические повреждения.

4. Контроль освещённости

Резкие движения помогают быстро "уйти" от прямых лучей, защищая ткани от ожогов.

Анатомия движения: где скрыт сустав?

Движением управляет специальный орган — пульвинус, или листовая подушечка, находящаяся у основания черешка. Он работает как миниатюрный сустав.

Верхняя часть соединена с черешком. Нижняя — со стеблем. Внутри две группы клеток: экстензорные (разгибающие) — сверху, флексорные (сгибающие) — снизу.

Когда экстензорные клетки набухают, лист опускается. Когда теряют влагу — поднимается. Всё управляется изменением тургора — внутреннего давления воды в клетках.

Свет и биохиия: дирижёр и оркестр

Процесс движения листьев запускает свет, а точнее — его спектр. Работают светочувствительные пигменты — фитохромы, которые реагируют на красный и дальний красный свет.

Дневной акт — раскрытие листьев

  1. Свет активирует фитохромы.

  2. Гормон ауксин стимулирует работу протонных насосов (H⁺-АТФаз).

  3. Клетки выкачивают ионы водорода, формируя градиент.

  4. В экстензорные клетки устремляются ионы калия и вода.

  5. Клетки набухают, лист опускается и раскрывается навстречу свету.

Ночной акт — "молитва"

  1. С наступлением темноты активность фитохромов падает.

  2. Включается гормон абсцизовая кислота (АБК).

  3. Насосы выключаются, калий и вода уходят из клеток.

  4. Экстензорные клетки теряют тургор, флексорные его сохраняют.

  5. Лист поднимается вверх, складываясь.

Эта циркадная смена движений повторяется каждые сутки. Даже если растение поместить в темноту, ритм сохранится несколько дней — значит, у него есть собственные биологические часы.

Почему это называют "биохимическим балетом"?

Метафора не случайна. Каждое движение — точный и слаженный акт, в котором участвуют десятки элементов: свет, ионы, гормоны, вода.

Элемент Роль в процессе Сравнение с балетом
Свет Задаёт ритм и темп Дирижёр
Фитохромы Передают сигнал Музыкальный пульс
Ауксин и АБК Меняют тургор клеток Хореограф и партнёр
Вода и калий Исполнители движения Танцоры на сцене
Лист Завершённый жест природы Финальный па

Плавное, беззвучное движение листьев действительно напоминает танец — утреннее раскрытие и вечернее сложение, словно поклон перед природой.

Тактильная никтинастия: движение от прикосновения

Некоторые виды, например маранта беложилковая (Maranta leuconeura), реагируют не только на свет, но и на прикосновение. При лёгком дотяжении лист может подняться — это форма защиты от насекомых. Механизм тот же: изменение тургора в клетках пульвинуса, но сигнал поступает не от света, а от механического раздражения.

А что если света нет?

Даже без дневного освещения марантовые продолжают "двигаться по часам". Исследования показали, что внутренний ритм сохраняется 3-5 дней. Это доказывает наличие автономных циркадных механизмов, сходных с биологическими часами животных. Свет лишь синхронизирует этот природный "метроном".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Размещать калатею под прямыми лучами → ожоги на листьях → рассеянный свет или фитолампа.

  2. Часто пересаживать маранту → сбой ритма роста → менять горшок не чаще раза в 2-3 года.

  3. Сухой воздух → скручивание листьев и потеря тургора → регулярное опрыскивание и увлажнитель.

Плюсы и минусы содержания марантовых

Плюсы Минусы
Эффектный внешний вид, динамичное поведение Требовательность к влажности
Наблюдение за "живым движением" Плохо переносят прямой свет
Очистка воздуха, эстетика Реагируют на сквозняки и сухость

Три интересных факта

  1. Марантовые "спят" с закрытыми листьями — можно услышать лёгкий шелест при их движении.

  2. Никтинастия помогает растениям экономить воду до 20% в сутки.

  3. Первые наблюдения этого феномена описал Карл Линней в XVIII веке.

Исторический контекст

В викторианскую эпоху "молящиеся растения" стали символом утончённости и загадочности. Их движения поражали наблюдателей: люди верили, что растения обладают душой. Современная наука доказала, что за этой "молитвой" стоит не мистика, а совершенная работа гормонов и ионных насосов — пример того, как природа соединила механику и жизнь.

Мифы и правда

Миф: калатея "молится" от радости.
Правда: движение связано с регулировкой тургора, а не эмоциями.
Миф: листья движутся только при солнце.
Правда: ритм сохраняется даже в темноте — это внутренние часы.
Миф: все марантовые одинаково реагируют.
Правда: скорость и амплитуда движений зависят от вида и условий.

FAQ

Почему калатея складывает листья ночью?
Чтобы уменьшить испарение влаги и сохранить тепло — это природный механизм защиты.

Можно ли "остановить" движения, изменив освещение?
Нет, движение задаётся внутренним биоритмом, хотя свет влияет на амплитуду.

Какая влажность нужна марантовым?
Около 60-70%. При меньших показателях листья теряют тургор и начинают сохнуть по краям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не поверите, что произойдёт, если посадить укроп рядом с огурцами сегодня в 9:50

Как правильно располагать растения на дачном участке, чтобы избежать проблем с урожаем? Узнайте, какие растения стоит сажать рядом, а какие лучше избегать.

Читать полностью » Этот простой тест с уксусом спасёт ваш сад — узнайте, как проверить pH почвы за несколько минут сегодня в 6:26

Как узнать кислотность почвы на даче без дорогих приборов? Узнайте, как использовать уксус для проверки pH и улучшите условия для ваших растений.

Читать полностью » Думал, это фитофтора, а оказалась другая беда: почему гибнут томаты даже при уходе сегодня в 5:37

Как вовремя распознать гниль конского глаза на томатах и отличить её от фитофтороза? Эффективные методы лечения и профилактики для защиты вашего урожая.

Читать полностью » Не верите, что старые семена могут прорасти? Попробуйте этот метод с кипятком сегодня в 5:26

Устали от старых семян, которые не всходят? Попробуйте метод с кипятком, чтобы активизировать их прорастание и добиться здоровой рассады. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада сегодня в 4:32

Солнце и жара – не приговор для вашего патио! Узнайте, какие цветы выдержат палящие лучи и подарят яркие краски на весь сезон, создавая цветущий оазис.

Читать полностью » Как спасаю свои хвойные деревья зимой — мои секреты по защите от снега и холода сегодня в 4:26

Уход за хвойными деревьями зимой требует особого внимания. Узнайте, как правильно подготовить хвойники к холодам, чтобы они пережили зиму в отличном состоянии.

Читать полностью » Отделяю и пересаживаю деток орхидеи — результат превзошел все ожидания сегодня в 3:26

Как правильно пересаживать орхидеи с кейками, чтобы вырастить новые здоровые растения? Узнайте, какие простые шаги помогут вам размножить орхидею и радоваться ее цветению.

Читать полностью » Думала, мох безвреден — а весной кора пошла трещинами: теперь делаю только так сегодня в 3:07

Романтический налёт на стволах — не всегда безобиден. Показываю, как безопасно убрать мох и лишайники зелёным камнем и мыльной водой, не повредив кору и укрепив дерево.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Один неправильный шаг — и картофель сгниет: вот что нужно делать, чтобы этого избежать
Садоводство
Пожелтение можжевельника чаще вызывает грибок шютте — агрономы
Красота и здоровье
Три главных секрета питания, которые помогут облегчить симптомы менопаузы — попробуйте сейчас
Культура и шоу-бизнес
Эдита Пьеха живёт под Санкт-Петербургом и чувствует себя стабильно — Илона Броневицкая
Наука
Великая пирамида Гизы — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней
Красота и здоровье
Врач-гигиенист Гришина: постоянный стресс может привести к микротрещинам эмали
Спорт и фитнес
Я тоже ел фастфуд каждый день — пока не понял, что происходит с телом
Питомцы
Экзотические питомцы требуют особых условий и знаний — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet