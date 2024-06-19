Разработчик графических процессоров Nvidia Corp., по итогам торгов во вторник достигла самой большой капитализации в США, обогнав Microsoft и Apple.

За последний год капитализация Nvidia выросла втрое благодаря высокому спросу на ее процессоры, которые являются основой для технологий искусственного интеллекта. Во вторник аналитик финансовой компании Rosenblatt Securities Ханс Мозесман повысил целевую цену для акций Nvidia до $200 с $140, что предполагает потенциальный рост котировок более чем на 50%.

Всего пять лет назад Nvidia не входила даже в двадцатку крупнейших компаний США, по данным Dow Jones Market Data. Два года назад она заняла десятое место в этом списке, а год назад поднялась на пятую позицию.

Рост стоимости акций Nvidia на 3,5% накануне привел к тому, что рыночная капитализация компании достигла впечатляющей отметки в $3,34 триллиона. В то же время, капитализация Microsoft Corp. снизилась на 0,5%, составив $3,32 триллиона, а Apple Inc. потеряла 1,1% своей стоимости, остановившись на $3,29 триллиона.

С 2001 года лишь пять американских компаний занимали лидирующие позиции по капитализации: Microsoft, Apple, Amazon. com Inc., Exxon Mobil и General Electric. Apple удерживала этот статус дольше всех, а Amazon лидировала в течение 13 торговых сессий в 2019 году.

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