Диетолог Анжелика Дюваль выделила кедровые и грецкие орехи как наиболее полезные благодаря высокому содержанию ценных жиров и других компонентов. Особенно отмечены кедровые орехи, входящие в топ-20 продуктов, полезных для организма.
Однако Дюваль предостерегла, что орехи калорийны и могут быть тяжёлы для пищеварения, поэтому их следует употреблять ограниченно, особенно людям с хроническими проблемами ЖКТ. Также она указала, что кешью технически относится к бобовым, и его следует избегать при непереносимости бобовых, сообщает МедикФорум.
Фото: flickr.com/Zwedlana (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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