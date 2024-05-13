Диетолог Анжелика Дюваль выделила кедровые и грецкие орехи как наиболее полезные благодаря высокому содержанию ценных жиров и других компонентов. Особенно отмечены кедровые орехи, входящие в топ-20 продуктов, полезных для организма.

Однако Дюваль предостерегла, что орехи калорийны и могут быть тяжёлы для пищеварения, поэтому их следует употреблять ограниченно, особенно людям с хроническими проблемами ЖКТ. Также она указала, что кешью технически относится к бобовым, и его следует избегать при непереносимости бобовых, сообщает МедикФорум.

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