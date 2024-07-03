Исследование Американского общества питания показало, что следование правильному питанию в возрасте 40 лет способствует сохранению здоровья к 70 годам. В исследовании участвовали 106 тысяч человек, наблюдение за которыми проводилось с 1986 по 2016 год.

Результаты показали, что лишь 9,2% участников достигли 70 лет в хорошем физическом, когнитивном и психическом состоянии, при этом наиболее здоровые из них придерживались диет, таких как AHEI, EDIH, средиземноморская и здоровая растительная диета.

Эти диеты включают потребление овощей, цельных фруктов, зерновых и орехов, и ограничение сладких напитков, красного мяса, трансжиров и алкоголя. Соблюдение этих диет значительно увеличивает шансы на здоровое старение.

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