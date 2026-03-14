Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:53

Идеальная кожа — это не миф: хитрости питания, которые помогут избежать дерматологических проблем

Питание оказывает мощное влияние на состояние кожи лица, часто превосходящее эффект от кремов и косметических средств. Дефицит витаминов и микроэлементов, а также сбои в работе желудочно-кишечного тракта напрямую проявляются на коже, провоцируя обострения дерматологических проблем, таких как купероз или розацеа. Биохимические процессы, связанные с усвоением нутриентов, определяют эластичность и чистоту эпидермиса, подчеркивая антропологическую связь между рационом и внешностью. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Влияние рациона на кожу не бывает мгновенным, но определенные продукты усиливают существующие проблемы, например, повышенную жирность. По словам Ирины Скорогудаевой, вещества в цитрусовых, такие как нарингин и апигенин, обладают проандрогенным эффектом, усугубляя себорею. Проблемы с ЖКТ часто вызывают воспаления на лице, поэтому диету корректируют для снижения симптомов.

"Прямой зависимости, что человек поменял питание и кожа резко изменилась, конечно, нет. Но связь все же существует. Например, если у человека жирная кожа, некоторые вещества, содержащиеся в цитрусовых, такие как нарингин и апигенин, могут обладать проандрогенным действием. В результате себорея и жирность кожи могут усиливаться", — пояснила Ирина Скорогудаева.

При розацеа пациенты избегают алкоголя, острой пищи и горячих блюд, чтобы предотвратить обострения. Генетика и естественное старение играют ключевую роль, но дефицит нутриентов ускоряет эти процессы. Сбалансированный рацион помогает замедлить возрастные изменения, поддерживая здоровье кожи на биохимическом уровне.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Эхо детских обид звучит десятилетиями: привычка корить себя за ошибки имеет скрытые корни вчера в 17:27

Бесконечное возвращение к старым ошибкам и неловким беседам имеет глубокую природную причину, которая уходит корнями в специфические методы нашего воспитания.

Читать полностью » Простуда ушла, а сил не вернулись: вот что может мешать организму восстановиться вчера в 13:43

Врач общей практики Наталья Бублик рассказала NewsInfo, почему после болезни у человека может долго сохраняться слабость и как ее преодолеть.

Читать полностью » Желтая ушная сера — признак здоровья: как правильно ухаживать за своим слухом и избежать проблем вчера в 12:38

Ушная сера играет важную роль в защите слухового прохода от загрязнений, но ее накопление может быть опасным.

Читать полностью » Пергамент вместо кожи: тело подает тихие сигналы о критической нехватке важного элемента вчера в 10:01

Привычный уход за собой перестает работать, а тело начинает сыпаться от легких прикосновений, причина может крыться в нарушении важного биохимического щита.

Читать полностью » Лёгкие работают вполсилы: привычка горбиться выключает из жизни целые отделы организма 12.03.2026 в 20:41

Изменение положения плеч и ребер запускает цепную реакцию, которая со временем отражается на работе пищеварительной системы и снабжении крови кислородом.

Читать полностью » Упадок сил или привычка? Как низкое давление и головокружение могут указывать на опасности 12.03.2026 в 18:36

Головокружение и низкое давление могут быть сигналом о том, что в организме что-то не так. Уделите этому внимание.

Читать полностью » Организм застрял в прошлом сезоне: почему смена погоды причиняет реальную физическую боль 12.03.2026 в 16:30

Когда тучи сгущаются не только на небе, но и в мыслях, причину стоит искать в невидимых настройках организма, которые внезапно дали сбой из-за внешних факторов.

Читать полностью » Шоколадка как быстрое лекарство от усталости: что на самом деле происходит с огранизмом 12.03.2026 в 15:13

Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала NewsInfo, почему сладкое дает быстрый, но недолгий прилив сил. 

Читать полностью »

Новости
Наука
Невидимый багаж: обычный полив превращает садовые растения в накопители аптечных препаратов
СКФО
Стены, которые лечат по-новому: в Ставрополе завершается стройка гигантского детского госпиталя
СКФО
Новая жизнь под крышей: в каком состоянии окажутся 165 домов после капитального ремонта в Чечне
СКФО
Оздоровительный сезон начинается: в Ингушетии создана уникальная программа для летнего отдыха детей
СКФО
Безопасность выше гор: система экстренного реагирования Дагестана признана одной из лучших в России
ДФО
Интеллектуальные традиции живут: как губернатор Камчатки поддерживает старейший книжный магазин
ДФО
Облака сгущаются над Сахалином на пользу делу: регион переходит на новый уровень управления данными
ДФО
Тревога в лесах Амура: как агрессивные лисы вызвали карантинные меры у людей
