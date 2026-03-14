Идеальная кожа — это не миф: хитрости питания, которые помогут избежать дерматологических проблем

Питание оказывает мощное влияние на состояние кожи лица, часто превосходящее эффект от кремов и косметических средств. Дефицит витаминов и микроэлементов, а также сбои в работе желудочно-кишечного тракта напрямую проявляются на коже, провоцируя обострения дерматологических проблем, таких как купероз или розацеа. Биохимические процессы, связанные с усвоением нутриентов, определяют эластичность и чистоту эпидермиса, подчеркивая антропологическую связь между рационом и внешностью. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Влияние рациона на кожу не бывает мгновенным, но определенные продукты усиливают существующие проблемы, например, повышенную жирность. Проблемы с ЖКТ часто вызывают воспаления на лице, поэтому диету корректируют для снижения симптомов.

"Прямой зависимости, что человек поменял питание и кожа резко изменилась, конечно, нет. Но связь все же существует. Например, если у человека жирная кожа, некоторые вещества, содержащиеся в цитрусовых, такие как нарингин и апигенин, могут обладать проандрогенным действием. В результате себорея и жирность кожи могут усиливаться", — пояснила Ирина Скорогудаева.

При розацеа пациенты избегают алкоголя, острой пищи и горячих блюд, чтобы предотвратить обострения. Генетика и естественное старение играют ключевую роль, но дефицит нутриентов ускоряет эти процессы. Сбалансированный рацион помогает замедлить возрастные изменения, поддерживая здоровье кожи на биохимическом уровне.