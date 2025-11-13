Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:57

Просыпаюсь уставшей даже после сна — добавила в рацион одно блюдо, и энергия вернулась

Хлоя Каучман: хроническая усталость связана с нехваткой железа и витамина D

Многие считают, что сбалансированное питание автоматически покрывает все потребности организма, но в реальности дефициты встречаются всё чаще — из-за стресса, ультраобработанных продуктов, малоподвижного образа жизни и особенностей питания (веганство, низкоуглеводные диеты и т. д.).

По словам Хлои Каучман, тренера по здоровью и питанию, важно научиться слушать тело - даже небольшие симптомы вроде судорог или ломкости ногтей могут быть "подсказкой" о нехватке питательных веществ.

1. Усталость и хроническая утомляемость

Если вы чувствуете себя выжатым, даже после 8-часового сна, это может указывать на дефицит железа, витаминов группы B (особенно B12), витамина D, магния или коэнзима Q10.

Эти вещества участвуют в выработке энергии и транспортировке кислорода. Их нехватка буквально "отключает питание" клеток.

Что добавить в рацион:

  • Яйца, красное мясо, чечевицу, шпинат
  • Орехи, молочные продукты, цельнозерновые
  • Обогащённые злаки и витамин D из жирной рыбы

Совет: если вы часто мёрзнете и чувствуете слабость, проверьте уровень железа и ферритина в крови.

2. Мышечные спазмы и синдром беспокойных ног

Ночные судороги или подёргивания ног — частый признак дефицита магния, витамина D и железа.
Магний регулирует расслабление мышц, железо влияет на передачу сигналов дофамина, а витамин D поддерживает работу нервов.

Что поможет:

  • Листовая зелень, орехи, авокадо
  • Жирная рыба, яйца, бобовые
  • Обогащённые злаки и нежирное мясо

Совет: избегайте избытка кофеина и алкоголя — они вымывают магний из организма.

3. Ломкость ногтей и выпадение волос

Если ногти слоятся, а волосы становятся тоньше, дело может быть в нехватке биотина (B7), железа, цинка и витамина D.
Организм сначала направляет питательные вещества на жизненно важные функции, и лишь потом — на волосы и кожу.

Что есть чаще:

  • Яйца, лосось, гречку, орехи, семена
  • Шпинат, цельнозерновые продукты
  • Белковую пищу для роста клеток

Совет: добавьте в рацион белковые перекусы (греческий йогурт, творог, миндаль) — они питают волосяные фолликулы.

4. Кровоточивость дёсен и лёгкие синяки

Если дёсны кровоточат при чистке зубов или синяки появляются "на пустом месте", это сигнал о нехватке витаминов C и K.
Они укрепляют стенки сосудов и помогают формировать коллаген.

Полезные источники:

  • Цитрусовые, ягоды, киви, болгарский перец (витамин C)
  • Шпинат, брокколи, капуста (витамин K)

Совет: не запивайте железо или кальций цитрусовыми соками одновременно — они конкурируют за усвоение.

5. Перепады настроения, тревожность, "туман" в голове

Изменения настроения, раздражительность и чувство тревоги могут указывать на нехватку B12, витамина D, магния и омега-3 жирных кислот.
Они участвуют в работе мозга, выработке серотонина и поддержании стабильного эмоционального фона.

Что добавить:

  • Лосось, тунец, яйца
  • Орехи, семена чиа, льняное масло
  • Листовую зелень и цельнозерновые продукты

Совет: прогулка на солнце и 15 минут утреннего света помогают естественно повысить уровень витамина D.

6. Покалывание в конечностях и снижение концентрации

Ощущение "мурашек" в руках и ногах, а также туман в голове — возможный признак дефицита витамина B12.
Он необходим для здоровья нервов и выработки эритроцитов.

Особенно уязвимы веганы и вегетарианцы, ведь B12 почти полностью содержится в продуктах животного происхождения.

Источники:

  • Говядина, рыба, яйца, молочные продукты
  • Обогащённые злаки и растительные напитки
  • При выраженном дефиците — добавки по назначению врача

Совет: регулярный анализ крови поможет отследить уровень B12, если вы не едите мясо.

Когда стоит обратиться к врачу

Не пытайтесь диагностировать себя по интернету — симптомы дефицитов часто пересекаются с признаками других состояний (например, анемии, заболеваний щитовидки или тревожных расстройств).

Если усталость, судороги или изменения настроения сохраняются дольше 2-3 недель, стоит:

  1. Сдать анализы крови (B12, D, железо, ферритин, магний).
  2. Обсудить результаты с терапевтом или диетологом.
  3. При необходимости скорректировать рацион или добавить качественные добавки.

Симптомы и возможные дефициты

Симптом

Возможный дефицит

Полезные продукты

Хроническая усталость

Витамин D, B12, железо, магний

Яйца, шпинат, орехи, жирная рыба

Судороги, беспокойные ноги

Магний, железо

Зелень, бобовые, орехи

Ломкие ногти, выпадение волос

Биотин, цинк, витамин D

Лосось, семена, яйца

Кровоточивость дёсен

Витамины C и K

Цитрусовые, капуста, брокколи

Изменения настроения

Витамин D, B12, омега-3

Рыба, орехи, яйца

Покалывание в конечностях

Витамин B12

Говядина, молочные продукты

Ваше тело подаёт сигналы, прежде чем возникнут серьёзные проблемы — главное, научиться их читать.
Если вы чувствуете упадок сил, изменения кожи, волос или настроения, не спешите искать сложные причины. Иногда всё, что нужно — это вернуть баланс витаминов и минералов.

