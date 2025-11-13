Просыпаюсь уставшей даже после сна — добавила в рацион одно блюдо, и энергия вернулась
Многие считают, что сбалансированное питание автоматически покрывает все потребности организма, но в реальности дефициты встречаются всё чаще — из-за стресса, ультраобработанных продуктов, малоподвижного образа жизни и особенностей питания (веганство, низкоуглеводные диеты и т. д.).
По словам Хлои Каучман, тренера по здоровью и питанию, важно научиться слушать тело - даже небольшие симптомы вроде судорог или ломкости ногтей могут быть "подсказкой" о нехватке питательных веществ.
1. Усталость и хроническая утомляемость
Если вы чувствуете себя выжатым, даже после 8-часового сна, это может указывать на дефицит железа, витаминов группы B (особенно B12), витамина D, магния или коэнзима Q10.
Эти вещества участвуют в выработке энергии и транспортировке кислорода. Их нехватка буквально "отключает питание" клеток.
Что добавить в рацион:
- Яйца, красное мясо, чечевицу, шпинат
- Орехи, молочные продукты, цельнозерновые
- Обогащённые злаки и витамин D из жирной рыбы
Совет: если вы часто мёрзнете и чувствуете слабость, проверьте уровень железа и ферритина в крови.
2. Мышечные спазмы и синдром беспокойных ног
Ночные судороги или подёргивания ног — частый признак дефицита магния, витамина D и железа.
Магний регулирует расслабление мышц, железо влияет на передачу сигналов дофамина, а витамин D поддерживает работу нервов.
Что поможет:
- Листовая зелень, орехи, авокадо
- Жирная рыба, яйца, бобовые
- Обогащённые злаки и нежирное мясо
Совет: избегайте избытка кофеина и алкоголя — они вымывают магний из организма.
3. Ломкость ногтей и выпадение волос
Если ногти слоятся, а волосы становятся тоньше, дело может быть в нехватке биотина (B7), железа, цинка и витамина D.
Организм сначала направляет питательные вещества на жизненно важные функции, и лишь потом — на волосы и кожу.
Что есть чаще:
- Яйца, лосось, гречку, орехи, семена
- Шпинат, цельнозерновые продукты
- Белковую пищу для роста клеток
Совет: добавьте в рацион белковые перекусы (греческий йогурт, творог, миндаль) — они питают волосяные фолликулы.
4. Кровоточивость дёсен и лёгкие синяки
Если дёсны кровоточат при чистке зубов или синяки появляются "на пустом месте", это сигнал о нехватке витаминов C и K.
Они укрепляют стенки сосудов и помогают формировать коллаген.
Полезные источники:
- Цитрусовые, ягоды, киви, болгарский перец (витамин C)
- Шпинат, брокколи, капуста (витамин K)
Совет: не запивайте железо или кальций цитрусовыми соками одновременно — они конкурируют за усвоение.
5. Перепады настроения, тревожность, "туман" в голове
Изменения настроения, раздражительность и чувство тревоги могут указывать на нехватку B12, витамина D, магния и омега-3 жирных кислот.
Они участвуют в работе мозга, выработке серотонина и поддержании стабильного эмоционального фона.
Что добавить:
- Лосось, тунец, яйца
- Орехи, семена чиа, льняное масло
- Листовую зелень и цельнозерновые продукты
Совет: прогулка на солнце и 15 минут утреннего света помогают естественно повысить уровень витамина D.
6. Покалывание в конечностях и снижение концентрации
Ощущение "мурашек" в руках и ногах, а также туман в голове — возможный признак дефицита витамина B12.
Он необходим для здоровья нервов и выработки эритроцитов.
Особенно уязвимы веганы и вегетарианцы, ведь B12 почти полностью содержится в продуктах животного происхождения.
Источники:
- Говядина, рыба, яйца, молочные продукты
- Обогащённые злаки и растительные напитки
- При выраженном дефиците — добавки по назначению врача
Совет: регулярный анализ крови поможет отследить уровень B12, если вы не едите мясо.
Когда стоит обратиться к врачу
Не пытайтесь диагностировать себя по интернету — симптомы дефицитов часто пересекаются с признаками других состояний (например, анемии, заболеваний щитовидки или тревожных расстройств).
Если усталость, судороги или изменения настроения сохраняются дольше 2-3 недель, стоит:
- Сдать анализы крови (B12, D, железо, ферритин, магний).
- Обсудить результаты с терапевтом или диетологом.
- При необходимости скорректировать рацион или добавить качественные добавки.
Симптомы и возможные дефициты
|
Симптом
|
Возможный дефицит
|
Полезные продукты
|
Хроническая усталость
|
Витамин D, B12, железо, магний
|
Яйца, шпинат, орехи, жирная рыба
|
Судороги, беспокойные ноги
|
Магний, железо
|
Зелень, бобовые, орехи
|
Ломкие ногти, выпадение волос
|
Биотин, цинк, витамин D
|
Лосось, семена, яйца
|
Кровоточивость дёсен
|
Витамины C и K
|
Цитрусовые, капуста, брокколи
|
Изменения настроения
|
Витамин D, B12, омега-3
|
Рыба, орехи, яйца
|
Покалывание в конечностях
|
Витамин B12
|
Говядина, молочные продукты
Ваше тело подаёт сигналы, прежде чем возникнут серьёзные проблемы — главное, научиться их читать.
Если вы чувствуете упадок сил, изменения кожи, волос или настроения, не спешите искать сложные причины. Иногда всё, что нужно — это вернуть баланс витаминов и минералов.
