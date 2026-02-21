Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:39

Прием витаминов: любимый способ заботы о здоровье оборачивается токсической нагрузкой на организм

Современная культура потребления нутрицевтиков сформировала опасную иллюзию безопасности, где бесконтрольный прием добавок приравнивается к заботе о здоровье. Однако биохимия человека работает по принципу строгого гомеостаза, и чрезмерное поступление синтетических веществ способно превратить терапию в токсическую нагрузку на системы детоксикации. Необоснованное использование микроэлементов часто становится не только финансовой потерей, но и фактором риска для метаболизма. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Медицинское сообщество акцентирует внимание на том, что витамины требуют такого же ответственного подхода, как и фармакологические препараты. Самостоятельное назначение дозировок без предварительной лабораторной диагностики дефицитов может привести к серьезным сбоям в работе внутренних органов. Как отмечает врач общей практики Иван Удалов, гипервитаминоз часто оказывается опаснее недостатка веществ.

"При бесконтрольном приеме витамин C может негативно влиять на почки. Витамины группы B при самостоятельном и неоправданном использовании также способны неблагоприятно отражаться на функции печени", — подчеркнул Иван Удалов.

Оптимальным стратегическим решением для поддержания здоровья остается нутрициологически плотный рацион, богатый растительной клетчаткой и антиоксидантами. Сбалансированное питание в большинстве случаев полностью покрывает физиологические потребности организма без необходимости внешней коррекции. Эксперты рекомендуют прибегать к БАДам только при наличии клинических показаний и под строгим контролем специалистов.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом.
