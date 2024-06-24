Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования раненым и родственникам погибших в результате терактов в Дагестане.
"Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой", — написал он в соцсетях.
Спорстмен призвал россиян беречь себя и своих близких.
"И пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел", — добавил он.
Вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте вооружённые боевики обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате атак погибли более 15 сотруднкиов правоохранительных органов и несколько мирных жителей. Шестерых боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции. В Дагестане в связи со случившимся объявлен трёхдневный траур.
Фото: официальный аккаунт во "ВКонтакте" Хабиба Нурмагомедова
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