Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования раненым и родственникам погибших в результате терактов в Дагестане.

"Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой", — написал он в соцсетях.

Спорстмен призвал россиян беречь себя и своих близких.

"И пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел", — добавил он.

Вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте вооружённые боевики обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате атак погибли более 15 сотруднкиов правоохранительных органов и несколько мирных жителей. Шестерых боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции. В Дагестане в связи со случившимся объявлен трёхдневный траур.

Фото: официальный аккаунт во "ВКонтакте" Хабиба Нурмагомедова