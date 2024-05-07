Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии, сообщил о том, что страна проверит готовность своих сил к применению тактического ядерного оружия. Проверка носителей ядерного оружия будет синхронизирована с Министерством обороны России.

Об этом стало известно из эфира телеканала "Беларусь 1". Проверка пройдёт в формате внезапной, что особенно важно для отработки реальных ситуаций, когда может потребоваться применение оружия. В ходе проверки будут задействованы оперативно-тактические комплексы "Искандер" и фронтовые штурмовики Су-25.

"Главным результатом этой проверки должно стать практическое подтверждение навыков наших военнослужащих в применении данного вида оружия", — сказал Вольфович. — В дальнейшем проведение проверок боевой готовностибудет продолжаться, — подчеркнул Вольфович.

Вольфович подчеркнул, что это оборонительная мера и она не представляет угрозы для других государств.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)