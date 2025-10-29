Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Атомная электростанция
© wikimedia.org by Ermell is licensed under Creative Commons Із зазначенням автора - Розповсюдження на тих самих умовах 4.0 Міжнародна
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:16

Hyundai строит город энергии будущего: ядерные реакторы и ИИ объединятся в Техасе

Hyundai E&C: контракт с Fermi America подписан 26 октября в Техасе

Компания Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) укрепляет позиции на международной арене атомной энергетики, вступив в стратегическое партнёрство с американской Fermi America. Контракт, подписанный 26 октября, открывает новый этап в развитии частного энергетического комплекса в США, который объединит ядерные технологии, возобновляемые источники и искусственный интеллект.

Проект реализуется в Техасе, на северной окраине Амарилло, и станет одной из самых амбициозных энергетических инициатив последних лет. Он объединит технологии, способные обеспечить автономное питание для центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта будущего.

Энергия для цифровой эпохи

Цель проекта — построить первый в мире интегрированный кампус энергетики и искусственного интеллекта, получивший название HyperGrid. На площади свыше 21 миллиона квадратных метров будет создана собственная сеть электроснабжения мощностью 11 гигаватт.

В состав комплекса войдут:

  1. четыре реактора AP1000 общей мощностью 4 ГВт;

  2. модульные ядерные реакторы SMR на 2 ГВт;

  3. газовые установки комбинированного цикла — ещё 4 ГВт;

  4. солнечные станции и аккумуляторные системы хранения энергии мощностью 1 ГВт.

Такой баланс источников позволит поддерживать стабильную и безопасную подачу энергии даже при пиковых нагрузках, что критически важно для центров ИИ, работающих в круглосуточном режиме.

"Мы рассчитываем на создание синергии с Fermi America, которая продемонстрировала сильный импульс, разместив свои акции на NASDAQ и Лондонской фондовой бирже всего через девять месяцев после своего основания", — заявил представитель Hyundai E&C.

Сравнение технологий

Источник энергии Мощность (ГВт) Особенности Экологичность
Ядерные реакторы AP1000 4 Надёжность, высокая плотность мощности Средняя
SMR (малые реакторы) 2 Модульность, гибкость размещения Высокая
Газовые установки 4 Быстрый запуск, балансировка сети Низкая
Солнечные и аккумуляторные системы 1 Возобновляемый источник Очень высокая

Эта гибридная структура делает HyperGrid примером энергетической инфраструктуры нового поколения — где ядерная энергия и зелёные технологии работают в тандеме.

Как Hyundai E&C участвует в проекте

Hyundai E&C взяла на себя этап FEED (Front-End Engineering Design) - разработку базовых инженерных решений. Компания отвечает за проектирование размещения, оценку систем охлаждения, расчёты стоимости и технологическую основу.

После утверждения проекта американским ядерным регулятором NRC начнётся следующий этап — строительство и установка реакторных модулей. Завершить заключение EPC-контракта (проектирование, закупки, строительство) планируется в первой половине следующего года.

Эта работа требует точности, учитывая, что в проект вовлечены различные типы энергетических систем, и каждая из них должна быть интегрирована в общую цифровую платформу управления.

Советы шаг за шагом: как создают "умную энергетику"

  1. Проектирование и симуляция. Сначала инженеры Hyundai E&C моделируют процессы генерации и распределения энергии, учитывая нагрузки от ИИ-центров.

  2. Интеграция цифровых систем. Fermi America разрабатывает цифровое ядро управления, которое оптимизирует энергопотоки в реальном времени.

  3. Проверка безопасности. Все модули проходят тестирование по стандартам NRC и международным нормам ядерной безопасности.

  4. Построение инфраструктуры. После утверждения проекта начинается монтаж реакторов и возобновляемых установок.

  5. Тестовый запуск и сертификация. Перед вводом в эксплуатацию комплекс проходит серию стресс-тестов и моделирование аварийных сценариев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использование централизованных сетей для ИИ-операций.

  • Последствие: Перегрузка общественных линий, зависимость от внешних поставщиков.

  • Альтернатива: Частный энергетический кластер, как HyperGrid, с автономной системой питания и распределения.

А что если…

Если HyperGrid станет успешной моделью, подобные комплексы могут появиться в других регионах — например, в Южной Корее, Японии или ОАЭ, где активно развиваются цифровые индустрии. Такие кластеры смогут обеспечивать работу дата-центров, промышленных парков и заводов по производству полупроводников, снижая зависимость от внешних энергосетей.

Плюсы и минусы

Параметр Преимущества Недостатки
Энергетическая независимость Полная автономия от госcетей Высокая стоимость строительства
Интеграция ИИ Умное управление потоками энергии Сложность в реализации цифровых систем
Экологичность Использование ядерной и солнечной энергии Необходимость строгого контроля безопасности
Масштаб Подходит для крупных дата-центров Невозможен для малых потребителей

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова стоимость проекта?
Оценочная стоимость HyperGrid составляет около 500 млрд долларов США, включая строительство инфраструктуры, реакторов и дата-центров.

Кто стоит за проектом?
Руководят инициативой Рик Перри, бывший министр энергетики США, и предприниматель Тоби Нойгебауэр.

Когда начнётся строительство?
После завершения FEED и получения лицензий NRC, ориентировочно во второй половине следующего года.

Какая цель Hyundai E&C?
Компания стремится закрепить позиции на североамериканском рынке атомной энергетики и развить новые формы энергетического сотрудничества с США.

Почему проект важен для ИИ-индустрии?
Центры обработки данных ИИ требуют стабильных, мощных и автономных источников энергии, что делает HyperGrid эталоном инфраструктуры будущего.

Мифы и правда

Миф: Ядерная энергия устарела и опасна.
Правда: Современные реакторы, включая AP1000 и SMR, используют пассивные системы безопасности, что делает их одними из самых надёжных в мире.

Миф: Возобновляемая энергетика может полностью заменить атомную.
Правда: Для промышленных ИИ-центров нужна стабильная генерация, а зелёная энергия часто зависит от погодных условий.

Миф: Проекты такого масштаба неокупаемы.
Правда: При высоком спросе на вычислительные мощности ИИ инвестиции окупаются за счёт долгосрочных контрактов на энергию и услуги дата-центров.

Интересные факты

  1. HyperGrid станет крупнейшей частной энергетической площадкой в истории США.

  2. Hyundai E&C — первая южнокорейская компания, получившая контракт на FEED для ядерных объектов в США.

  3. Общая площадь комплекса сопоставима с территорией небольшого города.

Исторический контекст

Hyundai E&C уже участвовала в проектах атомных станций в Южной Корее и на Ближнем Востоке. Партнёрство с Fermi America стало логическим шагом после подписания меморандума о взаимопонимании в июле этого года, где стороны договорились развивать гибридные энергосистемы, объединяющие ядерные и возобновляемые источники.

