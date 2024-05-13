После возмущённых слов российской актрисы и общественного деятеля Яны Поплавской телеканал НТВ убрал из эфира шоу "Звёзды" с участием Филиппа Киркорова и Александра Реввы из эфира канала НТВ.

Ранее Поплавская в своём Телеграм-канале обратилась к руководству НТВ и пристыдила его за сотрудничество с "королём пернатых" Филиппом Киркоровым и "предателем Донбасса" Александром Реввой. По словам актрисы, из-за этого ей даже пришлось отказать телеканалу в комментарии. Поплавская выразила сожаление, что достойным журналистам НТВ приходится делить эфирное время с "позорным шоу-бизнесом".

После поста актрисы НТВ убрал из эфира новый выпуск шоу «Звёзды». Однако Поплавская не спешит этому радоваться:

"Рано говорить, что нас услышали. Подождём ещё одну неделю, может всё вернётся на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение, что наверху поймут, что люди отказываются жрать это ...." - написала она.

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Фото: klops.ru/Александр Подгорчук (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).