Как я столкнулась с риском потери зрения из-за НПВС: что нужно знать
В эфире программы "О самом главном" врач Александр Мясников и врач-офтальмолог Гергана Стоянова обсудили, как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые часто используются для облегчения боли и воспаления, могут негативно повлиять на зрение и в некоторых случаях даже привести к слепоте.
Механизм действия НПВС на зрение
Как объяснила Гергана Стоянова, все изменения, происходящие в глазах при использовании НПВС, зависят от дозы и продолжительности применения препаратов. Влияние этих средств на зрение может быть как незначительным, так и достаточно серьезным, в зависимости от частоты и длительности их применения.
НПВС блокируют фермент, который участвует в выработке медиаторов воспаления. Это, безусловно, приносит пользу, помогая снижать воспаление и болевые ощущения, но побочный эффект заключается в их влиянии на слезопродукцию. Эти препараты снижают количество слезы и делают её более испаряемой, что в свою очередь может привести к различным проблемам с глазами.
Синдром сухого глаза как первый сигнал
Гергана Стоянова отметила, что самым очевидным и первым проявлением побочного действия НПВС является синдром сухого глаза. Это состояние может показаться не таким опасным, но оно вызывает неприятные симптомы, такие как:
-
Ощущение песка в глазах
-
Покраснение глаз
-
Затуманивание зрения
Со временем, при длительном и частом использовании НПВС, роговица (защитный слой глаза) становится более уязвимой, так как отсутствие слезы, которая обычно защищает и увлажняет роговицу, делает её более подверженной травмам и инфекциям.
|Проблема с глазами
|Причина
|Последствия
|Синдром сухого глаза
|Снижение слезопродукции и испаряемость слезы из-за НПВС
|Покраснение, песок в глазах, затуманивание зрения
|Травмированная роговица
|Недостаток слезы, которая защищает роговицу
|Повышенная восприимчивость к инфекциям
Опасности для сетчатки
Однако последствия могут быть гораздо более серьезными, чем просто синдром сухого глаза. Как объяснила Стоянова, НПВС могут повлиять на тонус сосудов в глазах. Это приводит к тому, что жидкость начинает просачиваться через стенки сосудов, что вызывает отек в центральной части сетчатки — макулярный отек. Это уже гораздо более серьезное осложнение, которое может повлиять на качество зрения.
Макулярный отек сопровождается такими симптомами, как:
-
Искажение предметов (например, предметы могут казаться изогнутыми или размытыми)
-
Снижение остроты зрения
-
Появление пятна перед глазом, которое не исчезает
Этот процесс, по словам Герганы Стояновой, может быть лечен, но лечение часто бывает сложным, дорогим и не всегда дающим положительные результаты.
Капли и таблетки: одинаковая угроза
Стоянова также подчеркнула, что одинаково негативно могут сказаться на зрении как таблетки (НПВС, принимаемые внутрь), так и капли для глаз. Несмотря на то, что капли применяются местно, они все равно могут влиять на сосуды глаза и провоцировать отек сетчатки, а значит — и серьезные проблемы с зрением.
|Способ применения НПВС
|Потенциальный вред для глаз
|Последствия для зрения
|Таблетки
|Влияют на сосуды, что может вызвать отек сетчатки
|Искажение зрения, макулярный отек
|Капли для глаз
|Могут также влиять на сосуды, вызывая отек сетчатки
|Снижение зрения, пятна перед глазами
Заключение
Использование НПВС может быть опасным не только для общего состояния организма, но и для зрения. Особенно важно помнить, что при длительном применении этих препаратов можно столкнуться с серьезными осложнениями, такими как синдром сухого глаза и макулярный отек, что может привести к постоянному ухудшению зрения. Поэтому очень важно использовать НПВС с осторожностью и проконсультироваться с врачом перед началом лечения.
