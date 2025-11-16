Как я столкнулась с риском потери зрения из-за НПВС: что нужно знать

В эфире программы "О самом главном" врач Александр Мясников и врач-офтальмолог Гергана Стоянова обсудили, как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые часто используются для облегчения боли и воспаления, могут негативно повлиять на зрение и в некоторых случаях даже привести к слепоте.

Механизм действия НПВС на зрение

Как объяснила Гергана Стоянова, все изменения, происходящие в глазах при использовании НПВС, зависят от дозы и продолжительности применения препаратов. Влияние этих средств на зрение может быть как незначительным, так и достаточно серьезным, в зависимости от частоты и длительности их применения.

НПВС блокируют фермент, который участвует в выработке медиаторов воспаления. Это, безусловно, приносит пользу, помогая снижать воспаление и болевые ощущения, но побочный эффект заключается в их влиянии на слезопродукцию. Эти препараты снижают количество слезы и делают её более испаряемой, что в свою очередь может привести к различным проблемам с глазами.

Синдром сухого глаза как первый сигнал

Гергана Стоянова отметила, что самым очевидным и первым проявлением побочного действия НПВС является синдром сухого глаза. Это состояние может показаться не таким опасным, но оно вызывает неприятные симптомы, такие как:

Ощущение песка в глазах

Покраснение глаз

Затуманивание зрения

Со временем, при длительном и частом использовании НПВС, роговица (защитный слой глаза) становится более уязвимой, так как отсутствие слезы, которая обычно защищает и увлажняет роговицу, делает её более подверженной травмам и инфекциям.

Проблема с глазами Причина Последствия Синдром сухого глаза Снижение слезопродукции и испаряемость слезы из-за НПВС Покраснение, песок в глазах, затуманивание зрения Травмированная роговица Недостаток слезы, которая защищает роговицу Повышенная восприимчивость к инфекциям

Опасности для сетчатки

Однако последствия могут быть гораздо более серьезными, чем просто синдром сухого глаза. Как объяснила Стоянова, НПВС могут повлиять на тонус сосудов в глазах. Это приводит к тому, что жидкость начинает просачиваться через стенки сосудов, что вызывает отек в центральной части сетчатки — макулярный отек. Это уже гораздо более серьезное осложнение, которое может повлиять на качество зрения.

Макулярный отек сопровождается такими симптомами, как:

Искажение предметов (например, предметы могут казаться изогнутыми или размытыми)

Снижение остроты зрения

Появление пятна перед глазом, которое не исчезает

Этот процесс, по словам Герганы Стояновой, может быть лечен, но лечение часто бывает сложным, дорогим и не всегда дающим положительные результаты.

Капли и таблетки: одинаковая угроза

Стоянова также подчеркнула, что одинаково негативно могут сказаться на зрении как таблетки (НПВС, принимаемые внутрь), так и капли для глаз. Несмотря на то, что капли применяются местно, они все равно могут влиять на сосуды глаза и провоцировать отек сетчатки, а значит — и серьезные проблемы с зрением.

Способ применения НПВС Потенциальный вред для глаз Последствия для зрения Таблетки Влияют на сосуды, что может вызвать отек сетчатки Искажение зрения, макулярный отек Капли для глаз Могут также влиять на сосуды, вызывая отек сетчатки Снижение зрения, пятна перед глазами

Заключение

Использование НПВС может быть опасным не только для общего состояния организма, но и для зрения. Особенно важно помнить, что при длительном применении этих препаратов можно столкнуться с серьезными осложнениями, такими как синдром сухого глаза и макулярный отек, что может привести к постоянному ухудшению зрения. Поэтому очень важно использовать НПВС с осторожностью и проконсультироваться с врачом перед началом лечения.