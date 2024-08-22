Тренер Филиппенко: "ножницы" помогут накачать пресс и ягодицы

Тренер Роман Филиппенко назвал отличное упражнение для прокачки мышц пресса и ягодиц.
Для этого, по словам эксперта, отлично подойдет упражнение "ножницы". При его выполнении будут работать мускулы не только живота, но и бёдер.
"Ножницы" можно комбинировать с другими упражнениями на пресс для более эффективного тренировочного комплекса", — цитирует "Чемпионат" Филиппенко.
Основная нагрузка в этом упражнении идет на прямую и косые мышцы живота. Они работают при статическом удержании положения ног. Динамическое движение позволяет работать бёдрам и ягодицам.
Тренер считает, что, если регулярно делать "ножницы", живот станет более подтянутым, а мышцы тазового дна крепче.
"Начать можно с 15-20 секунд по 3-4 подхода, после увеличивать время. Упражнение можно усложнить, добавив утяжелители для голеней, или выполняя его медленно", — добавил Роман Филиппенко.
Фото:flickr.com/Dave Rosenblum (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
В США хотят строить диалог с Россией как с ядерной державой
Председатель комитета по международным делам Сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон сохранят сотрудничество в качестве ядерных держав, независимо от развития событий на Украине.
Израиль опроверг информацию о иностранный войсках на границе
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения в СМИ о том, что якобы обсуждалась возможность размещения международных сил для контроля над Филадельфийским коридором, расположенным на границе сектора Газа и Египта.
В июле объем ипотечного кредитования в России сократился более чем вдвое
По данным, представленным Центральным банком России, в июле банковские учреждения выдали ипотек на сумму 356 миллиардов рублей, что заметно меньше суммы, выданной в июне (788 миллиардов рублей).
Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией играют по ночам
Продюсер Иосиф Пригожин поведал, как они с певицей Валерией необычно проводят время ночью.