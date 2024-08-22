Тренер Филиппенко: "ножницы" помогут накачать пресс и ягодицы

Тренер Роман Филиппенко назвал отличное упражнение для прокачки мышц пресса и ягодиц.



Для этого, по словам эксперта, отлично подойдет упражнение "ножницы". При его выполнении будут работать мускулы не только живота, но и бёдер.

"Ножницы" можно комбинировать с другими упражнениями на пресс для более эффективного тренировочного комплекса", — цитирует "Чемпионат" Филиппенко.

Основная нагрузка в этом упражнении идет на прямую и косые мышцы живота. Они работают при статическом удержании положения ног. Динамическое движение позволяет работать бёдрам и ягодицам.



Тренер считает, что, если регулярно делать "ножницы", живот станет более подтянутым, а мышцы тазового дна крепче.

"Начать можно с 15-20 секунд по 3-4 подхода, после увеличивать время. Упражнение можно усложнить, добавив утяжелители для голеней, или выполняя его медленно", — добавил Роман Филиппенко.

Фото:flickr.com/Dave Rosenblum (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).