Отец футболиста сборной Испании Ямаля получил ножевые ранения

На отца Ламина Ямаля напали с ножом

На папу самого молодого футболиста национальной сборной Испании по футболу Ламина Ямаля напали. Преступники нанесли мужчине ножевые ранения.

Как пишет La Vanguardia, Назрауи Ямаля отвезли в больницу, сейчас он находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии. По версии полиции Испании, причиной нападения мог стать конфликт, который ранее произошел между мужчинами.

Кстати, Ямаль выступал на Чемпионате Европы по футболу. Он стал звездой этого турнира. Сборная Испании выиграла Евро, победив в финале английскую команду.

Фото: commons. wikimedia.org/AlfvanBeem (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).