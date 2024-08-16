Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
На отца Ламина Ямаля напали с ножом
  1. Главная
  2. Спорт

Отец футболиста сборной Испании Ямаля получил ножевые ранения

На отца Ламина Ямаля напали с ножом

На папу самого молодого футболиста национальной сборной Испании по футболу Ламина Ямаля напали. Преступники нанесли мужчине ножевые ранения.

Как пишет La Vanguardia, Назрауи Ямаля отвезли в больницу, сейчас он находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии. По версии полиции Испании, причиной нападения мог стать конфликт, который ранее произошел между мужчинами.

Кстати, Ямаль выступал на Чемпионате Европы по футболу. Он стал звездой этого турнира. Сборная Испании выиграла Евро, победив в финале английскую команду.

Фото: commons. wikimedia.org/AlfvanBeem (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

Мир

Пелльман: использование ВСУ немецкой техники под Курском говорит о забывании истории

Пелльман: использование ВСУ немецкой техники под Курском говорит о забывании истории

Использование украинской армией немецкой техники во время нападения на Курскую область, в ходе которого погибли и ранены мирные жители, говорит о том, что в Германии забыли историю. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльман.

Читать полностью
Ким Дотком заявил о плане для избежания экстрадиции в США

Ким Дотком заявил о плане для избежания экстрадиции в США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил о своем удовлетворении от того, что может раздражать Украину, Израиль и ЦРУ своим контентом.

Читать полностью

Общество

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Читать полностью
Певица Жасмин поздравила старшего сына с днём рождения

Певица Жасмин поздравила старшего сына с днём рождения

Певица Жасмин трогательно обратилась к старшему сыну Михаилу в день рождения наследника.

Читать полностью

Новости