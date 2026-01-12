Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аттракционы и радость
Аттракционы и радость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:16

Новый Lightwater Valley: аттракционы для детей и взрослых — что ждать от перезапуска парка в 2026 году

Lightwater Valley: британский парк аттракционов возвращается с обновлёнными аттракционами

Старый британский парк аттракционов Lightwater Valley, когда-то известный своими рекордами, готовится вновь стать популярным направлением для семейных поездок. Парк откроется в конце 2026 года с новыми владельцами и обновлённой линейкой аттракционов, при этом он сохранит свой дух и ориентированность на детскую аудиторию. Об этом сообщает The Sun.

Что известно о перезапуске Lightwater Valley

Lightwater Valley, популярный семейный парк приключений, перешёл в руки компании Mellors Group, которая управляет несколькими известными туристическими объектами Великобритании, включая Fantasy Island и Скегнессский пирс. Новые владельцы обещают вернуть парку былую славу и статус одного из заметных тематических направлений на карте страны. Постепенно парк будет обновляться, а посетителей ждут новые аттракционы, хотя основной фокус останется на семьях с детьми, особенно до 12 лет.

Тем не менее, с изменением владельцев парк хочет предложить и более разнообразную программу, чтобы посетители всех возрастов могли найти для себя что-то интересное. Это включает как обновление аттракционов, так и расширение видов досуга для подростков и взрослых.

История и возвращение старого любимца

Lightwater Valley был открыт в 1969 году и на протяжении многих лет привлекал туристов не только сезонными событиями, но и впечатляющими аттракционами, в частности, американскими горками. В 1991 году именно в этом парке находились самые длинные в мире горки длиной 2268 метров, которые удерживали титул до 2000 года, пока рекорд не был побит японским аттракционом Steel Dragon.

Сейчас в парке действуют более спокойные семейные аттракционы, такие как водные горки, башня свободного падения и детские горки в виде гусеницы. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий для семей с детьми — удобным зонам для отдыха, где можно поесть и выпить, что является важным элементом для комфортного пребывания на территории парка.

Парк для всей семьи: цены и планирование поездки

Стоимость билета для посетителей высотой более 90 см составляет 26,50 фунта. Для семей, планирующих провести уикенд в парке, важно заранее подумать о бюджете, который будет включать не только входные билеты, но и транспортные расходы, покупки в сувенирных лавках, а также возможные расходы на проживание в гостиницах или семейных отелях поблизости.

Таким образом, Lightwater Valley с обновленной концепцией и новыми аттракционами готовится вернуть себе популярность среди семейных туристов, предлагая развлечения для всех возрастов и создавая комфортные условия для отдыха с детьми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горнолыжный курорт Шерегеш занял пятое место в рейтинге дорогих мест — ТВИЛ.РУ сегодня в 7:42
Не Шерегешем единым: какой город стал самым дорогим для туристов в январе 2026

Шерегеш оказался в числе самых дорогих направлений для путешествий по России в январе, уступив лишь нескольким популярным курортам.

Читать полностью » Представитель минтуризма Израиля Хасан Мадах заявил о безопасности для туристов — РИАН сегодня в 7:39
Проверки в аэропорту — это не формальность, а забота: философия безопасности Израиля

Власти Израиля заявили о стабильной и контролируемой обстановке для туристов и объяснили, почему гости чувствуют себя в стране защищенными.

Читать полностью » Жители Бали недовольны шумным поведением австралийских туристов — Турпром сегодня в 7:37
Австралийцы пьют и гоняют, русские работают нелегально: как туристы портят Бали

Шум, визовые нарушения и культурные конфликты: местные жители Бали рассказали, какие туристы раздражают их сильнее всего и почему.

Читать полностью » Власти обсуждают безвизовый режим с Зимбабве, Замбией и Мозамбиком — МК сегодня в 7:23
Новый вектор туризма: Госдума рассматривает безвиз с экзотическими странами Африки

Список безвизовых стран для россиян может расшириться за счет Африки. Какие направления обсуждаются и почему их считают перспективными?

Читать полностью » Опрос в Японии поставил китайских туристов на последнее место — Турпром сегодня в 4:18
Идеальных нет, но антирейтинг есть: кого японцы считают самыми неудобными гостями

Опрос "Турпрома" показал, кто в Японии чаще соблюдает правила приличия. Китайцев критикуют, а россиян оценивают неоднозначно.

Читать полностью » Россиянка в Новом Каире получила переломы после прыжка с балкона — Cairo 24 сегодня в 4:18
Проникновение без взлома и прыжок с высоты: египетская полиция расследует инцидент с россиянками

В Новом Каире россиянка прыгнула со второго этажа, спасаясь от проникшего в квартиру мужчины. Следствие выясняет детали нападения.

Читать полностью » В Шуе во время фестиваля курсирует ретро-поезд с паровозом — гиды сегодня в 2:54
Не Суздаль и не Москва: где в России неожиданно нашли настоящее Рождество

Шуя неожиданно стала одной из главных зимних точек России. Как фестиваль "Русское Рождество" изменил город и привлек сотни тысяч туристов.

Читать полностью » Лучшее время для визита в Некрополь Сан-Джулиано: весна, осень и магия зимних туманов вчера в 21:16
Прогулка по Некрополю Сан-Джулиано — шаг за шагом через тысячелетия: как это место соединяет прошлое и настоящее

Некрополь Сан-Джулиано в Лацио — уникальное место, где археология и природа переплетаются, создавая атмосферу древности и туманной мистики.

Читать полностью »

Новости
Еда
Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
ДФО
На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр
Туризм
Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко
Экономика
НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU
Красота и здоровье
Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA
Питомцы
Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet