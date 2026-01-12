Новый Lightwater Valley: аттракционы для детей и взрослых — что ждать от перезапуска парка в 2026 году

Старый британский парк аттракционов Lightwater Valley, когда-то известный своими рекордами, готовится вновь стать популярным направлением для семейных поездок. Парк откроется в конце 2026 года с новыми владельцами и обновлённой линейкой аттракционов, при этом он сохранит свой дух и ориентированность на детскую аудиторию. Об этом сообщает The Sun.

Что известно о перезапуске Lightwater Valley

Lightwater Valley, популярный семейный парк приключений, перешёл в руки компании Mellors Group, которая управляет несколькими известными туристическими объектами Великобритании, включая Fantasy Island и Скегнессский пирс. Новые владельцы обещают вернуть парку былую славу и статус одного из заметных тематических направлений на карте страны. Постепенно парк будет обновляться, а посетителей ждут новые аттракционы, хотя основной фокус останется на семьях с детьми, особенно до 12 лет.

Тем не менее, с изменением владельцев парк хочет предложить и более разнообразную программу, чтобы посетители всех возрастов могли найти для себя что-то интересное. Это включает как обновление аттракционов, так и расширение видов досуга для подростков и взрослых.

История и возвращение старого любимца

Lightwater Valley был открыт в 1969 году и на протяжении многих лет привлекал туристов не только сезонными событиями, но и впечатляющими аттракционами, в частности, американскими горками. В 1991 году именно в этом парке находились самые длинные в мире горки длиной 2268 метров, которые удерживали титул до 2000 года, пока рекорд не был побит японским аттракционом Steel Dragon.

Сейчас в парке действуют более спокойные семейные аттракционы, такие как водные горки, башня свободного падения и детские горки в виде гусеницы. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий для семей с детьми — удобным зонам для отдыха, где можно поесть и выпить, что является важным элементом для комфортного пребывания на территории парка.

Парк для всей семьи: цены и планирование поездки

Стоимость билета для посетителей высотой более 90 см составляет 26,50 фунта. Для семей, планирующих провести уикенд в парке, важно заранее подумать о бюджете, который будет включать не только входные билеты, но и транспортные расходы, покупки в сувенирных лавках, а также возможные расходы на проживание в гостиницах или семейных отелях поблизости.

Таким образом, Lightwater Valley с обновленной концепцией и новыми аттракционами готовится вернуть себе популярность среди семейных туристов, предлагая развлечения для всех возрастов и создавая комфортные условия для отдыха с детьми.