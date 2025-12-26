Новый год и картофель: как наслаждаться любимым блюдом, не рискуя набрать лишние килограммы

Картофель — это не только вкусное, но и одно из самых популярных блюд для российских туристов, особенно в отпуске и на Новый год. Мы привыкли есть его в разных вариациях: жареным, вареным, в пюре и даже в виде чипсов. Но часто слышим, что картофель может быть вреден для фигуры. Так ли это на самом деле?

Картофель: друг или враг фигуры?

Чтобы развеять мифы о вреде картофеля, Турпром обратился к врачу-диетологу. Эксперт объяснил, что картофель от природы содержит мало жира и богат клетчаткой, калием, витамином С и витамином В6. Употребляемый вместе с кожурой, он является отличным источником углеводов, так как содержит много воды и клетчатки при низкой калорийности — всего 68 ккал на 100 граммов!

"Картофель — один из самых сытных и полезных способов получения углеводов. Он помогает утолить голод, при этом не насыщая организм лишними калориями", — подчеркивает диетолог.

Тем не менее, картофель часто воспринимается как вредный продукт. Почему? Всё дело в способе его приготовления. Хотя у картофеля высокие значения сахарного индекса, гораздо более важным является его индекс насыщения, и здесь картофель на голову опережает многие другие продукты.

Как правильно есть картофель в отеле? Советы от эксперта

В отелях часто предлагают разнообразные блюда из картофеля. Чтобы не навредить фигуре, следуйте следующим рекомендациям:

Запеченный картофель в мундире на углях - идеальный вариант! Этот способ приготовления сохраняет все полезные вещества и не добавляет лишнего жира. Попросите персонал отеля приготовить картофель именно таким способом — во многих 5-звездочных отелях это вполне реально, и часто бесплатно. Вареный картофель - также хороший выбор, особенно если вы едите его с кожурой. Главное — не переварить картофель, чтобы сохранить все витамины и питательные вещества. Картофельное пюре - выбирайте варианты, приготовленные на молоке (лучше обезжиренном), без добавления большого количества сливочного масла. Добавьте зелень или овощи для дополнительного вкуса и пользы. Жареный картофель - если очень хочется, выбирайте жареный картофель, приготовленный на оливковом или рапсовом масле. Однако ограничьте его количество. Ключевое здесь — масло, так как оно является одним из самых калорийных продуктов. Слишком много масла может свести на нет все полезные свойства картофеля. Избегайте картофельных оладий, картофеля фри и гратена из картофеля — эти блюда содержат много жира и калорий.

Новый год в отеле: как не набрать лишнего?

Новый год — это праздник обильных застолий, и чтобы не набрать лишние килограммы, следуйте следующим советам:

Выбирайте блюда из картофеля, приготовленные полезными способами (запеченный, вареный). Ограничьте потребление жареного и жирного - они добавляют лишние калории и могут нарушить баланс. Не переедайте! Наслаждайтесь вкусом картофеля, но соблюдайте меру, чтобы не перегрузить организм. Не забывайте о физической активности: прогулки, танцы и активные игры — отличный способ сжечь лишние калории и поддержать фигуру.

Помните: умеренность в еде и правильный выбор блюд — залог отличного самочувствия и сохранения формы даже в отпуске.