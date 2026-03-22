Мечеть "Сердце Чечни" и здание Духовного управления мусульман Чеченской Республики, г. Грозный
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:37

Степи открываются заново: россияне массово прокладывают маршруты в неочевидные уголки страны

В прошлом году знакомый рванул на своей старой иномарке в Калмыкию — степи, ветер в лицо, турпоток подскочил больше чем на 50 процентов, и он вернулся с кучей фото необычных пейзажей. Такие истории множатся: россияне открывают неочевидные уголки, объезжая пробки на трассах и дыша свежим воздухом. Исследование сервиса путешествий Туту, опросившее турбизнес из 48 регионов, фиксирует рост внутреннего туризма в 90 процентах субъектов Федерации — средние показатели от 10 до 21 процента. Автомобиль стал королем дорог, а на 2026-й обещают бум событийных поездок. В жару или мороз, с рюкзаком или палаткой, люди голосуют ногами — и колесами — за новые маршруты.

"Внутренний туризм набирает обороты благодаря автопутешествиям, которые дают свободу выбора маршрутов. Регионы вроде Вологодской области и Калмыкии выстрелили за счет уникальной природы и культурных объектов. На 2026 год событийные фестивали станут магнитом — люди едут за эмоциями, а не просто за пляжем. Это меняет подход к планированию: больше акцента на локальные бренды и удобные дороги."

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Рост турпотока в регионах

В 2025 году 90 процентов регионов отметили прирост туристов. Средние показатели колеблются от 10 до 21 процента, хотя темпы слегка притормозили. Сервис Туту опросил представителей туротрасли из 48 субъектов, и данные показывают устойчивый подъем внутреннего спроса.

Общий тренд держится на плаву, несмотря на замедление. Регионы фиксируют больше гостей круглый год, от культурных центров до диких степей. Это отражает сдвиг в предпочтениях: люди ищут близкие и доступные варианты.

Федеральное исследование подчеркивает стабильность. Рост касается не только мегаполисов, но и периферии. Туристы открывают Россию заново, минуя очереди за границей.

Новые лидеры по приросту

Вологодская область и Калмыкия рванули вперед с показателем свыше 50 процентов. Рязанская область и Чеченская Республика прибавили 31-40 процентов турпотока. Эти регионы стали настоящими открытиями для автопутешественников.

Владимирская, Костромская, Ростовская и Сахалинская области выросли на 21-30 процентов. Неочевидные маршруты притягивают своей аутентичностью. Туристы ценят тишину и свежий воздух вдали от толпы.

Такие лидеры меняют карту поездок. Раньше все шли в Сочи или Крым, теперь степи Калмыкии конкурируют на равных. Рост бьет рекорды именно в неожиданных местах.

Как добираются туристы

Личный автомобиль лидирует с 87 процентами в 2025 году. Поезда выбрали 61 процент, самолеты — 57 процентов. Автобусы отстают с 11 процентами — неудобно и долго.

Автотуризм правит балом из-за гибкости. Загружаешь семью, вещи — и вперед по трассам. Это особенно заметно в регионах без аэропортов.

Комбинации работают: машина плюс поезд для дальних расстояний. Туристы экономят и наслаждаются видами. Такой подход доминирует в новых направлениях.

Тренды на следующий год

Культурно-познавательный туризм держит первое место с 81 процентом, отдых на природе — 75 процентов. Но на 2026-й событийный формат выйдет вперед с 69 процентами. Автотуризм займет второе место с 52 процентами, гастрономия — третье с 50 процентами.

Классика отступает: культура на четвертое, природа на пятое. Фестивали и события притянут толпы. Регионы готовят программы под это.

Смена приоритетов отражает жажду впечатлений. Еда и авто добавят колорита. Туристы проголосуют рублем за динамику.

Продвижение и инфраструктура

Регионы продвигают себя через сайты и центры туризма — 85 процентов. Выставки и СМИ — по 81 проценту. Соцсети чуть потеряли в весе, но партнерства и приложения на подъеме.

Нацпроект по туризму строит гостиницы, горнолыжки, музеи и маршруты. Акцент на автотуризм и гастрономию. Плюс гости из Беларуси, Индии, Китая, ОАЭ.

Прогноз на 2026-й — рост 8-17 процентов в среднем. Максимум 21-40 процентов во Владимирской, Вологодской, Ростовской, Сахалинской, Мордовии и Калмыкии. Инфраструктура подтягивается.

Проблемы роста

Неравномерность инфраструктуры тормозит. В Калмыкии нет пассажирских поездов, Выборг борется с перегрузкой. Самарская область страдает от дефицита объектов, Владимирская — без аэропорта.

Такие барьеры усложняют логистику. Туристы жалуются на пробки и отсутствие сервиса. Регионы корректируют планы точечно.

Генеральный директор Туту Вячеслав Дусалеев отметил: "Каждый год растёт число участников нашего исследования, что помогает получать объективную картину отрасли". Данные служат основой для стратегий.

"Новые регионы вроде Рязани и Чечни выигрывают за счет культурных маршрутов и природы. Автотуризм упрощает доступ, но требует дорог и заправок. На 2026-й гастрономия и события перевернут рынок — туристы едут за вкусом и атмосферой. Регионам стоит инвестировать в локальные бренды."

Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Какие регионы лидируют по росту турпотока?
Вологодская область и Калмыкия прибавили свыше 50 процентов, Рязанская и Чеченская — 31-40 процентов. Владимирская, Костромская, Ростовская и Сахалинская — 21-30 процентов.

Какой транспорт самый популярный?
Личный автомобиль — 87 процентов туристов в 2025 году. Поезда — 61 процент, самолеты — 57 процентов.

Что ждет туризм в 2026 году?
Событийный туризм на первом месте с 69 процентами, автотуризм — 52 процента, гастрономия — 50 процентов.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

