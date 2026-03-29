Без права на ошибку: в Крыму ужесточили требования к документам для владельцев маломерок

В Республике Крым специалисты профильных ведомств напомнили владельцам маломерных судов о новых правилах проведения обязательного технического освидетельствования. Обновленный порядок регулируется приказом МЧС России №980, который официально вступил в силу 1 сентября 2025 года. Главный государственный инспектор по маломерным судам региона Александр Зраенко в эфире "Радио Крым" подчеркнул важность соблюдения данных норм для обеспечения безопасности на водных объектах. Процедура освидетельствования теперь требует подготовки расширенного пакета технической документации. Владельцы судов, подлежащих государственной регистрации, должны проходить проверку технического состояния каждые пять лет.

Обновленный порядок техосмотра

С начала осени 2025 года процедура подтверждения исправности маломерных судов перешла в формат строгой регламентации. Владельцы лодок и катеров, которые в обязательном порядке должны быть внесены в государственный реестр, столкнулись с новыми требованиями к подготовке бумаг. Инспекторы МЧС проверяют соответствие транспортных средств критериям безопасности именно на основе предоставленных технических данных.

Периодичность прохождения процедуры остается прежней — раз в пять лет собственник обязан подтвердить, что судно технически исправно и пригодно для использования. Отсутствие необходимых расчетов или формуляров делает полноценное освидетельствование невозможным. В текущих условиях надзорные органы уделяют особое внимание качеству предоставляемой технической документации.

Процесс направлен на систематизацию данных о флоте, находящемся в частной собственности, и снижение рисков происшествий. Владельцам рекомендуется заранее готовить чертежи и расчетные материалы, чтобы избежать задержек в работе комиссии.

Список необходимой отчетности

Инспектор Александр Зраенко отметил, что перечень бумаг, которые требуется предоставить для освидетельствования, существенно расширился и требует от владельца судна внимательного отношения к деталям. Раньше владельцы ограничивались минимальным набором данных, но теперь требования стали комплексными. Техническая документация должна полностью отражать конструктивные особенности конкретного плавсредства.

"Формирование управленческой дисциплины в сфере эксплуатации маломерных судов — это необходимый шаг для обеспечения порядка на водных магистралях. Владельцам важно понимать, что наличие полной технической карты судна является не просто бюрократической формальностью, а гарантией личной безопасности. Региональные власти поддерживают инициативы по ужесточению контроля за техническим состоянием транспортных средств. Такой подход позволяет минимизировать риски при выходе судов в акваторию и повышает общую ответственность судовладельцев", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

В пакет обязательных документов теперь включены такие важные элементы, как детальный формуляр на судно, содержащий историю обслуживания и текущие характеристики корпуса. Также инспекция требует предоставить специализированные расчеты остойчивости и непотопляемости, которые подтверждают устойчивость конструкции на воде при различных нагрузках. Такие параметры позволяют оценить риски при эксплуатации в условиях крымской акватории.

Кроме того, в перечень внесены материалы по расчету массы, чтобы инспектор мог убедиться в соответствии реального оборудования заявленным проектным мощностям. Каждый документ должен быть актуальным и иметь все необходимые подтверждения, если судно подвергалось модернизации или переоборудованию.

Безопасность и эксплуатация

Основная цель введения новых стандартов — исключение эксплуатации судов, которые представляют угрозу для жизни пассажиров из-за скрытых дефектов или неправильных расчетов параметров. Доскональное знание возможностей своего судна, закрепленное в документах, помогает владельцам более ответственно подходить к вопросам навигации. МЧС России выступает за создание прозрачной среды, в которой каждый участник водного движения уверен в надежности техники.

В Крыму практика регулярных осмотров помогает контролировать состояние огромного парка маломерных судов, активно используемых в туристический сезон. Специалисты отмечают, что превентивные меры проверки позволяют выявить проблемы до того, как они станут критическими в открытом море. Инспекторы подчеркивают, что полнота данных в формуляре напрямую влияет на быстроту прохождения процедуры регистрации.

Для всех судовладельцев текущие изменения должны стать поводом для проведения аудита своих документов в ближайшее время. Своевременная подача правильно оформленных сведений в органы государственного надзора обеспечит владельцу спокойную эксплуатацию судна на протяжении следующей пятилетки без претензий со стороны контролирующих служб.