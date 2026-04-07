Человек с кошельком
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:52

Семейная касса пополнилась: новые правила начислений меняют баланс пособий в Томской области

В Томской области подвели промежуточные итоги реализации программы единого пособия, актуализированной в начале 2026 года. По официальным данным регионального отделения Социального фонда, материальную поддержку уже получили 387 будущих матерей и более 16,7 тысячи несовершеннолетних жителей. Изменения коснулись порядка расчета доходов семьи и критериев нуждаемости, что напрямую влияет на итоговый размер выплат. Администрирование процесса проходит в стандартном режиме, а право на пособие теперь определяется с учетом обновленных финансовых показателей.

Новые требования к доходам

С января 2026 года в регионе действует скорректированная методика оценки благосостояния заявителей. Ключевым нововведением стало установление минимального порога годового заработка для трудоспособных членов семьи, который теперь привязан к уровню минимального размера оплаты труда.

Согласно установленным правилам, суммарный доход за расчетный период должен быть не менее восьми МРОТ, что равно 216 744 рублям. В эту сумму также включены выплаты по временной нетрудоспособности, которые теперь учитываются при проверке обоснованности претензий на пособие.

Изменение направлено на более точную фильтрацию тех, кто действительно нуждается в государственной помощи. Устанавливая такие рамки, органы социальной защиты стремятся упорядочить процесс распределения бюджетных средств, оставляя при этом пространство для маневра в сложных жизненных ситуациях.

"Региональное развитие напрямую зависит от адресности социальной политики. Мы видим, как важно сегодня не просто предоставлять средства, а выстраивать прозрачную систему критериев для каждой семьи. Важно, чтобы люди понимали логику начислений и могли видеть перспективы развития инфраструктуры поддержки. Муниципальная власть готова оказывать содействие гражданам в информировании о новых возможностях социальной системы".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особенности учета алиментов и нулевой доход

Правила начисления выплат также затронули сферу взыскания алиментов. В случаях, когда между родителями нет официального судебного решения или нотариально заверенного соглашения, выплаты по алиментам учитываются в фиксированном размере, установленном государством.

Такой подход позволяет избежать манипуляций с доходами и уравнивает положение всех заявителей. Это гарантирует, что даже при отсутствии исполнительного производства расчет пособия будет базироваться на общепринятых стандартах, исключающих занижение реального финансового состояния семьи.

При этом сохранен механизм "нулевого дохода". Заявители могут рассчитывать на одобрение выплаты, даже не имея заработка в расчетном периоде, если на то имеются веские причины. Список таких оснований остается неизменным и позволяет сохранить социальные гарантии для тех, кто временно не может работать по объективным обстоятельствам.

Процедура подачи заявлений

Для оформления пособия граждане могут воспользоваться дистанционными сервисами или личным визитом в профильные ведомства. Наиболее оперативным способом остается подача электронного заявления через портал государственных услуг.

Альтернативными площадками для обращения являются клиентские службы Социального фонда и многофункциональные центры. Специалисты данных организаций консультируют жителей по возникающим вопросам и помогают заполнить необходимые документы без ошибок, чтобы ускорить процесс рассмотрения.

Размер итогового пособия варьируется от 50 до 100 процентов от регионального прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

