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Архитекторы обсуждают планы этажей на фоне жилых домов
Архитекторы обсуждают планы этажей на фоне жилых домов
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 12:13

Средняя квартира в России — 48,7 "квадрата": но один регион почти вдвое превысил показатель

В сентябре 2026 года рынок новостроек снова показал разброс, который видно даже без сложных таблиц. Где-то квартиры тянут на полноценное семейное жильё, а где-то застройщик режет метраж до компактного формата. По подсчётам аналитиков "Единого ресурса застройщиков", средняя площадь строящихся квартир в России составила 48,7 квадратного метра. Самые просторные лоты сейчас возводят в Ингушетии — в среднем 84,3 квадратного метра, а самые скромные по площади — в Ленинградской области, где показатель равен 40,4 квадратного метра, и в Санкт-Петербурге — 41,5 квадратного метра.

"Когда застройщик выводит на рынок маленькие квартиры, это почти всегда связано со спросом на более доступный вход в новостройку. Но покупателю всё равно нужно смотреть не только на метраж, а на планировку, свет и то, как реально будет использоваться каждый квадратный метр. Иначе цифра в рекламе выглядит красиво, а жить неудобно. В таких проектах ошибка в планировке ощущается сразу, особенно если семья растёт или нужна отдельная рабочая зона".

дизайнер интерьеров Елена Маркова

Где квартиры больше и меньше

В Москве средний метраж первичного жилья в многоквартирных домах составил 52,7 квадратного метра. В Московской области показатель ниже — 46 квадратных метров. Разница небольшая на бумаге, но в реальной планировке это уже заметно: одни проекты дают больше воздуха, другие делают ставку на плотную застройку и компактные форматы.

В других крупных регионах картина тоже разная. В Северной Осетии-Алании средняя площадь строящихся квартир достигла 61,7 квадратного метра, а в Краснодарском крае — 44,3 квадратного метра. Такой разброс показывает, что у застройщиков нет единого шаблона: где-то делают ставку на простор, где-то — на более доступный лот и быстрые продажи.

Если смотреть на общую статистику, средняя площадь квартир в домах, разрешение на строительство которых выдано в 2026 году, составила 50,6 квадратного метра. За последние 10 лет максимум пришёлся на 2019 год, когда показатель достиг 53,7 квадратного метра. Минимум зафиксировали в 2025-м — 47,8 квадратного метра. Эти цифры хорошо показывают, как за несколько лет меняется сам подход к новому жилью.

"Площадь квартиры — только часть истории. Люди часто смотрят на цифру в объявлении и забывают про коридоры, ниши, форму комнат и место под хранение. Для семьи с детьми 45 метров и 55 метров — это разные сценарии жизни. Если планировка "съедает” полезное пространство, ощущение тесноты приходит очень быстро".

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Что показывают разрешения на строительство

В январе-августе 2026 года запуск новых проектов жилых комплексов составил 26,6 млн квадратных метров. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. На рынке это видно не только по цифрам, но и по числу новых вывесок на стройплощадках, которые появляются в уже перегретых локациях и в новых массивах.

Сейчас действуют разрешения на строительство примерно 170 млн квадратных метров. В 2026 году выдали 2,8 тысячи разрешений на возведение 24,7 млн квадратных метров. Для рынка это означает, что запас будущих проектов остаётся большим, а выбор у покупателя пока не упирается в один-два формата.

При этом средний метраж новых квартир не растёт одинаково по всей стране. Где-то застройщики уходят в более компактные решения, где-то сохраняют крупные планировки. Из-за этого одна и та же сумма на покупку жилья в разных регионах даёт очень разный результат по площади и по удобству.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Сколько новых проектов вывели на рынок

Запуски новых жилых комплексов за восемь месяцев 2026 года прибавили 6% к прошлому году. Это не выглядит как резкий скачок, но цифра показывает устойчивый темп. Рынок не стоит на месте, а застройщики продолжают выводить проекты, ориентируясь на спрос в разных регионах.

На практике это влияет и на площадь квартир, и на выбор покупателей. Где-то будут предлагать лоты побольше, чтобы удержать семейную аудиторию. Где-то, наоборот, упор делают на более компактные квартиры, потому что они проще входят в бюджет.

Такой перекос между регионами уже стал нормой для новостроек. И если смотреть только на среднюю цифру по стране, можно легко пропустить разницу между Москвой, Петербургом, южными регионами и северокавказскими республиками. А именно там и решается, какой метраж получит покупатель.

"Когда в регионе массово строят квартиры меньшей площади, это меняет и сам запрос покупателя. Человек чаще идёт не за лишними метрами, а за удобством, понятной планировкой и возможностью уложиться в бюджет. Но маленькая площадь требует особенно точного расчёта: без нормальной зоны хранения, кухни и места для сна жильё быстро перестаёт быть удобным. Поэтому сравнивать нужно не только метры, но и то, как они работают внутри".

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Почему средняя площадь квартир в разных регионах так отличается?
Застройщики ориентируются на местный спрос, бюджет покупки и формат будущего жилья. Поэтому в одном регионе чаще строят более просторные квартиры, а в другом — компактные.

Что означает средняя площадь 48,7 квадратного метра по стране?
Это усреднённый показатель по строящимся квартирам. Он не говорит о том, что везде жильё одинаковое, потому что разброс между регионами остаётся заметным.

Почему в 2026 году площадь квартир в разрешениях на строительство выше, чем средняя по рынку?
Потому что в статистику разрешений входят проекты, которые только готовятся к выходу. Их параметры могут отличаться от уже строящихся домов, и по площади они нередко чуть больше.

Что сильнее всего влияет на выбор квартиры: метраж или планировка?
Оба параметра важны, но плохая планировка легко съедает даже лишние метры. Поэтому смотреть нужно не только на число в объявлении, но и на то, как жильё будет работать в быту.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Ксения Орлова

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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