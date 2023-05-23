Скандал в Новосибирске: мэрия отдала на аукционе участок в центре за бесценок

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории, прошедший недавно в Новосибирске, вызвал немало вопросов и даже спровоцировал скандал. Богатый участок в центре города ушёл за бесценок фирме с уставным капиталом в 12 тысяч рублей и одним сотрудником в штате. При этом заявка крупного застройщика, который был готов вложить более миллиарда, была отвергнута.

Счастливчиком, предложившим за лот смешную цену в 60 миллионов 75 тысяч рублей, стало некое ООО "Комфорт", зарегистрированное в Новосибирске в 2014 году. Теперь компания, занимающаяся всего лишь производством штукатурных работ, будет заниматься комплексным развитием территории площадью 67 598 квадратных метров в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах города.

О проведении аукциона мэрия сообщила ещё в прошлом году. 19 декабря 2022 года было размещено сообщение на сайте "ГИС Торги". Начальная цена лота составляла 58 миллионов 75 тысяч рублей, шаг аукциона — 2 миллиона. Аукцион в итоге состоялся этой весной.

Как пишет издание "Сибкрай.ru", помимо "Комфорта", на столь перспективный проект претендовала компания группы "Расцветай", которая предлагала за лот порядка миллиарда рублей, причём кредитное решение "Сбербанка" было уже получено. Ещё порядка миллиарда застройщик готов был предусмотреть на расселение земельных участков и разработку исходно-разрешительной документации, всего — 2,13 млрд рублей.

Однако из-за несущественной формальности заявку компании отклонили — якобы отсутствовали копии документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. При этом, как стало известно изданию "Сибкрай.ru", компания предоставила сотрудникам депстроя 39 разрешительных документов на ввод объектов.

В свете возникшего скандала немало интересного всплыло и об одном из учредителей ООО "Комфорт" — Сергее Чечко.

В 2018 году мужчине был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о многомиллионных хищениях при строительстве объектов военной инфраструктуры. Компания "Ремстройторг", где Чечко являлся учредителем, должна была возвести военный городок под Кемерово, по госконтракту на эти цели было выделено 2 млрд рублей. В итоге Чечко обвинили в организации особо крупной растраты. Свою вину предприниматель тогда признал и возместил ущерб, который составил порядка 46 миллионов рублей. Суд приговорил его к четырём годам условно.

Интересно, а в мэрии знали, кому поручают комплексное развитие ключевого участка в центре города?