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Шторм в Новосибирске с градом нарушил работу транспорта
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:34

Шторм в Новосибирске с градом нарушил работу транспорта

На сибирский город обрушилась сильная стихия. В СМИ и блогах появились видео и сообщения о том, что на правый берег Новосибирска пришла гроза с ливнем и крупным градом. В одном из районов города ветер сорвал крышу магазина, нанес другие повреждения мегаполису.

Учёные объясняют эту погодную аномалию последствиями активной циклонической деятельности и прохождением фронтальных разделов через город.

"Выпадение кратковременных дождей ливневого характера связано с активной циклонической деятельностью и прохождением фронтальных разделов по нашей территории, в том числе по городу. Поэтому наблюдались дождь, гроза и град", — отметила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

На видео пользователей Новосибирска есть затопленные автомобили и поваленные деревья. Однако ученые не видят повода для беспокойства по поводу аномальных климатических событий и объясняют случившееся рядовыми факторами. В городе отмечены десятибалльные пробки.

Фото: noaanews.noaa.gov/US NOAA

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