Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Повар накрадывает томатную пасту на пиццу
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Сибирский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:27

Зарплаты на старте удивляют: за какую работу без опыта в Новосибирске платят выше ожиданий

В первом квартале 2026 года в Новосибирской области профессия повара признана наиболее востребованным направлением для стажировок. Согласно данным сервиса Авито Работа, на эту позицию приходится 5,1% от всех предложений для начинающих специалистов, а средний заработок составляет 72 125 рублей в месяц. Компании всё чаще делают ставку на обучение новичков непосредственно внутри структуры, используя оплачиваемые стажировки как основной инструмент для быстрого закрытия кадровых потребностей. Статистика охватывает ключевые отрасли, где потребность в персонале остается максимально высокой.

Лидеры стажировок по вакансиям

Помимо поваров, в тройку самых востребованных направлений вошли продавцы-кассиры и водители-экспедиторы. Доля вакансий для кассиров составляет 4,4% при среднем ежемесячном вознаграждении на уровне 45 250 рублей. Для сравнения, водители-экспедиторы, начинающие путь в компании в статусе стажера, могут претендовать на существенно более высокие доходы — порядка 133 529 рублей в месяц.

Такая дифференциация по зарплатам обусловлена разной спецификой труда и уровнем ответственности, которую несет новичок с первых дней работы. Работодатели стремятся сделать предложения максимально конкурентоспособными, чтобы привлечь наиболее мотивированных соискателей. В условиях дефицита линейного персонала оплата труда на начальном этапе становится главным рычагом воздействия на рынок.

Активнее всего формат стажировок применяют предприятия в сфере торговли и общественного питания. Данные показывают, что именно здесь порог входа в профессию снижен до минимума для ускорения адаптации сотрудников. Компании готовы инвестировать в быстрый ввод в должность, чтобы избежать простоев в производственных и торговых процессах.

Отраслевая структура найма

Если анализировать укрупненные профессиональные группы, то доминирующее положение занимают логистика и курьерская служба. На водителей и курьеров приходится 18,5% от общего объема вакансий со стажировками в Новосибирской области. Вплотную к ним приближается сектор складской логистики, удерживающий долю в 17%.

Розничная торговля занимает 15% рынка стажировок, что подтверждает высокую текучесть кадров и потребность в постоянном притоке новых сотрудников. Строительство и ремонтные работы также остаются важным сегментом, обеспечивая 12% предложений. В сумме более половины всех доступных вакансий для обучения новичков сосредоточены именно в этих массовых секторах экономики.

Высокая интенсивность найма в данных отраслях напрямую связана с необходимостью оперативного управления текущими процессами. Работодатели вынуждены нанимать и обучать персонал в кратчайшие сроки, адаптируя учебные программы под реальные задачи бизнеса. Это порождает устойчивый тренд на развитие внутренних корпоративных школ и менторства.

Экономические аспекты обучения кадров

Рост интереса к формату стажировок отражает глобальные процессы перестройки кадровой политики в России. Работодатели переключились на стратегию подготовки специалистов своими силами, что закономерно ведет к повышению стартовых окладов для неопытных сотрудников. За последний год средние зарплатные предложения на стажировках по стране выросли на 18%.

"Работодатели все отчетливее берут курс на подготовку кадров внутри компании, что подтверждается цифрами. Стажировки сегодня предлагают конкурентный уровень дохода, зачастую сопоставимый с рыночными ставками для специалистов начального уровня. Такая политика позволяет компаниям снижать барьеры входа в профессию и быстрее закрывать вакансии", — сказал эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов.

Стирание границ между зарплатой стажера и опытного рабочего обусловлено потребностью в удержании кадров. Многие компании осознали, что проще "вырастить" профессионала под конкретные стандарты предприятия, чем пытаться конкурировать за уже сформированных специалистов на открытом рынке. Данная тенденция в ближайшее время будет только усиливаться, поддерживая спрос на программы корпоративного обучения.

Стажировки стали эффективным механизмом преодоления кадрового голода в динамичных отраслях. Оплата труда, близкая к общестандартной, выступает весомым аргументом для молодых специалистов, выбирающих место для старта карьеры. Региональный рынок труда в Новосибирске успешно адаптируется к этим изменениям, обеспечивая высокие показатели найма в массовых сегментах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet