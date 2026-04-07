Дневник снова краснеет от замечаний: школы Новосибирска возвращают старую систему контроля за поведением

В десяти школах Новосибирска с 1 сентября 2026 года запускают пилотный проект по оцениванию поведения учащихся, возвращая практику, известную по советской системе образования. О нововведении сообщила заместитель начальника городского департамента образования Елена Кащенко. Список конкретных учебных заведений, участвующих в эксперименте, пока не разглашается. Известно лишь, что после старта программы другие школы смогут присоединиться к ней на добровольных началах. Руководство департамента подчеркивает, что проект нацелен на анализ влияния таких оценок на общую дисциплину в классах.

Особенности внедрения системы

Реализация инициативы в Новосибирске вызывает живое обсуждение среди родительской общественности. По словам Елены Кащенко, часть родителей негативно относится к идее превращения дисциплины в формализованный показатель. Несмотря на это, городские власти продолжают подготовку к запуску, предлагая школам гибкий подход к участию.

Отдельные образовательные учреждения выразили готовность подключиться к системе добровольно, даже если изначально они не входили в основной перечень десяти экспериментальных площадок. Такое стремление администрации школ указывает на запрос на дополнительные рычаги воздействия на атмосферу в классах. Методическая база проекта пока находится в стадии формирования.

Позиции сторон и критерии оценки

Глава департамента образования Рамиль Ахметгареев призывает не торопиться с выводами, подчеркивая дискуссионный характер вопроса. Сейчас основной акцент сделан на поиске оптимальных критериев, по которым педагоги смогут выставлять оценки. Отсутствие единого стандарта признается одной из ключевых сложностей текущего этапа подготовки.

"Введение оценок за поведение требует предельной прозрачности механизмов начисления баллов, чтобы исключить субъективность со стороны педагогов. Важно понимать, что дисциплина в современной школе — это не просто отсутствие шума, а результат взаимодействия учителя, ученика и семьи. Любые административные решения должны опираться на четкие, понятные всем участникам процесса критерии. Только в таком случае можно объективно оценивать эффективность внедряемой модели, ориентируясь на реальное улучшение образовательной среды." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

На обсуждении представлены несколько вариантов методологии: от простой двухуровневой системы до более детального пятиуровневого оценивания. Рамиль Ахметгареев склоняется к тому, что за основу будет взята классическая советская схема, предполагающая три оценки: "отлично", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".

Ожидаемые результаты эксперимента

Представители департамента образования намерены дождаться первых итогов работы пилотных площадок, чтобы сделать выводы о жизнеспособности идеи. Лишь после апробации станет ясно, насколько оценочная модель способна снизить уровень нарушений дисциплины во время уроков. По мнению организаторов, сухие цифры в журналах покажут, есть ли необходимость в масштабировании проекта на весь Новосибирск.

Вопрос о том, кто будет нести ответственность за выставление каждой отметки, остается открытым. Учителям предстоит освоить новые правила ведения отчетности, не теряя при этом фокуса на качестве передачи знаний. Весь этот процесс будет сопровождаться мониторингом общественного мнения и анализом отзывов от тех школ, которые решились внедрить оценки добровольно.