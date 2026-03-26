Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
деревенская героиня
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:29

Сон на ульях и страусиные бега: необычный отдых в сибирской глубинке бьет рекорды популярности

В Новосибирской области зафиксирован устойчивый рост спроса на сельский туризм и активный отдых на природе. Представители регионального правительства сообщили, что предстоящим летом путешественники активно бронируют площадки для загородного досуга, включая фермерские хозяйства и эко-локации. По данным властей, интерес к таким направлениям проявляют как местные жители, так и туристы из других субъектов страны. Основной упор делается на общение с животными, водные виды спорта и проживание в современных модульных отелях.

Фермерские подворья как точка притяжения

Семьи с детьми все чаще выбирают отдых в сельской местности, где можно напрямую взаимодействовать с домашними и экзотическими животными. Заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова отметила, что подобные локации стали драйвером внутреннего туризма. Популярность набирают объекты, предлагающие необычный формат досуга, например, ночевки на пасеках в Сузунском районе, где гостям предлагают сон на ульях.

Помимо пчеловодческих хозяйств, туристов привлекают страусиные фермы, расположенные в Новосибирском и Колыванском районах. Эти объекты успешно адаптировались к круглогодичному приему посетителей, предлагая интерактивные экскурсии и знакомство с сельским бытом. Фермы, где содержатся коровы и козы, также пользуются стабильным интересом со стороны горожан, желающих ненадолго сменить ритм мегаполиса на деревенский уклад.

"Развитие таких направлений позволяет эффективно использовать рекреационный потенциал муниципальных территорий. Сегодня мы видим, что запрос на аутентичный отдых в сельской местности становится системным, что стимулирует владельцев частных подворий повышать качество сервиса. Для органов управления это сигнал к поддержке таких частных инициатив. Интеграция сельского хозяйства и туризма создает уникальные возможности для развития малых поселений и привлекает дополнительные инвестиции в инфраструктуру регионов".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Водные активности и парусный спорт

В летний период акватории региона становятся центрами притяжения любителей экстремальных и активных видов отдыха. Особое внимание уделяется развитию сапсёрфинга, виндсёрфинга и организации парусных регат. Эти дисциплины успешно привлекают не только жителей Новосибирска, но и туристов из центральных субъектов государства, для которых данные водные площадки стали полноценными точками притяжения.

Водный туризм в области трансформировался из нишевого увлечения в массовый сектор, требующий соответствующего оснащения прибрежных зон. Работа инфраструктуры в данном направлении позволяет увеличивать поток отдыхающих в летний сезон. Организаторы подчеркивают, что разнообразие видов водного спорта способствует развитию конкурентного рынка услуг и повышению общей привлекательности регионального отдыха.

Инфраструктура и стратегия бронирования

Рост спроса на загородные поездки закономерно отразился на секторе размещения. Наиболее востребованными форматами на текущий момент остаются модульные отели и глэмпинги, которые возводят вблизи природных достопримечательностей. Подобные конструкции позволяют туристам находиться в непосредственном контакте с природой, сохраняя привычный уровень бытового комфорта.

Из-за высокого интереса к туристическим объектам бронировать места путешественникам приходится заблаговременно. Сейчас средний срок оформления аренды составляет около месяца до начала планируемой поездки. Такая динамика указывает на необходимость дальнейшего расширения ёмкости номерного фонда в наиболее востребованных туристических кластерах области для предотвращения дефицита предложений в пиковый сезон.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

