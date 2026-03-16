Коровы
© commons.wikimedia.org by Uberprutser is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:48

Стада исчезают без следа: пастереллез в Новосибирской области заставляет изымать скот

В Новосибирской области с 16 февраля действует режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек пастереллеза и бешенства у скота. Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов 16 марта рассказал, что пять очагов пастереллеза локализованы, новых случаев нет. Животных изымают только в зонах пастереллеза, а не бешенства.

Режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС ввели по всей Новосибирской области, чтобы скоординировать усилия ветеринаров и надзорных служб. Это помогает локализовать инфекцию и предотвратить перемещение зараженных животных или их продукции. Первые очаги уже обработаны, дезинфекция идет по плану. Управление ветеринарии и Россельхознадзор начали рассматривать первые заявки на выплаты.

Министр Шинделов отметил, что без точных сроков окончания — карантин снимут после полной проверки. С 17 марта всем пострадавшим разошлют нормативные акты по карантину в их селах. Процесс купирования болезни контролируемый, новых очагов в окрестностях не фиксируют уже больше десяти дней после последнего случая.

Болезнь пастереллеза протекает скрыто, без видимых признаков, поэтому животное из очага изымают независимо от симптомов. Главное — пресечь любой канал распространения. Меры не создают угрозы продовольственной безопасности региона.

"В регионах вроде Новосибирской области режим ЧС по животным болезням позволяет оперативно мобилизовать ресурсы и минимизировать экономические потери для фермеров. Локализация очагов через изъятие и дезинфекцию — стандартный подход, который уже доказал эффективность в похожих ситуациях. Важно сочетать это с поддержкой жителей: компенсациями и планами восстановления. Без такой координации вспышки затягиваются на месяцы, подрывая доверие к властям и сельхозсектору".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Как изымают скот

Ветслужба и Россельхознадзор связываются с владельцем, уведомляют об изъятии и договариваются о форме. Составляют акт передачи в трех экземплярах: один остается у хозяина, второй у ветеринаров, третий у надзорщиков. Там указывают породу, живую массу и количество голов — это база для расчетов компенсации.

Утилизация проходит гуманно: ветврачи вводят эвтаназию, потом туши сжигают. Изъятие касаются только пастереллезных очагов, а не бешенства. Объем забранного скота не раскроют, но он невелик и не ударит по рынку.

Собственники уже подали документы на возмещение, первые выплаты на подходе. Процедура быстрая, чтобы инфекция не вышла за пределы зоны. Мясо на прилавках проверено и безопасно.

Компенсации и новые животные

После изъятия хозяева обращаются в ветслужбу за деньгами, 21 заявка уже в работе. Плюс утвердили социальную помощь семьям, потерявшим поголовье. Готовят субсидии на покупку молодняка: телок, метисок, бычков.

Новое скотоводство запустят не раньше полной очистки. Сначала механическая уборка хлевов, потом три этапа дезинфекции с смывами для контроля. Ветеринары дадут добро через четыре-пять месяцев, в зависимости от погоды и типа хозяйства.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

