Майские каникулы не резиновые: календарь выходных обещает череду коротких передышек в Новосибирске

В мае 2026 года жителей Новосибирска ожидает привычное для весеннего периода распределение рабочих и нерабочих дней, сформированное правительственным календарем праздников. Месяц включит в себя суммарно 12 дней отдыха и 19 рабочих смен. Основные паузы в графике придутся на начало месяца и период после празднования Дня Победы. При этом общая нагрузка на сотрудников будет напрямую зависеть от ежемесячной нормы рабочего времени, установленной законодательством для разной длительности трудовой недели.

График праздничных выходных

Первые праздничные каникулы в новосибирском календаре развернутся в начале мая. Жители города получат три выходных дня подряд в период с 1 по 3 мая, что связано с традиционным празднованием Первомая. После этого наступит короткий цикл из рабочих будней, предваряющий следующую праздничную серию.

Вторая волна отдыха ожидает горожан во второй декаде месяца. В связи с празднованием Дня Победы нерабочими днями станут 9, 10 и 11 мая. Отдых обеспечивается за счет календарных выходных и государственных праздников, что позволяет новосибирцам сделать перерыв в середине второго месяца весны.

Отдельное внимание работодателей и сотрудников потребуется к 8 мая. Этот день, предшествующий празднованию Дня Победы, станет предпраздничным и сокращенным, что нашло отражение в производственном календаре на будущий год.

Нормативы рабочего времени

Расчет рабочего времени в мае 2026 года строится на стандартных показателях продолжительности рабочей недели. Всего в месяце предусмотрено 19 рабочих дней, показатели которых варьируются в зависимости от нагрузки. Для основной части населения, работающей по 40-часовой схеме, норма составит 151 час.

Сотрудники, занятые по 36-часовой неделе, отработают в общей сложности 135,8 часа. Для тех, кто трудится в щадящем режиме 24 часа в неделю, суммарная норма составит 90,2 часа. Данные цифры являются базовыми значениями для начисления заработной платы и корректировки графиков сменности в организациях Новосибирска.

Знание этих нормативов помогает заранее планировать производственные процессы, избегая переработок в праздничный период. Специалисты кадровых служб рекомендуют заранее ознакомить персонал с локальными графиками, учитывающими скорректированные показатели рабочего месяца.

Мнение муниципального эксперта

Календарное планирование майских праздников играет важную роль в вопросах муниципальной стабильности и комфорта горожан. Структурированный график позволяет равномерно распределить нагрузку на городскую инфраструктуру в начале мая.