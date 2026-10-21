До Нового года ещё далеко, а цены уже готовятся к празднику: некоторые продукты выгоднее купить осенью

Осенние покупки к новогоднему столу обычно начинаются не с корзины в супермаркете, а с холодного расчета. На полках пока спокойно, цены еще не успели разогнаться, а в кладовой можно без спешки собрать запас из продуктов, которые не испортятся за несколько недель и не потребуют отдельной полки в холодильнике. Именно поэтому опытные хозяйки и хозяйства давно смотрят на праздничное меню не в декабре, а уже в сентябре-октябре: к этому моменту понятнее, что действительно подорожает, а что можно взять ближе к застолью без лишних нервов.

Перед праздниками особенно быстро меняются ценники на красную икру, игристое и часть цитрусовых. По данным aif.ru, к Новому году красная икра обычно прибавляет в цене 10-15%, а мандарины и другие цитрусовые к середине декабря — 10-20%. Алкоголь и игристое, как правило, тоже дорожают в четвертом квартале, в том числе из-за индексации акцизов. Сейчас, как отмечает эксперт Попова, на полках еще есть продукция дальневосточной путины, и это как раз тот случай, когда ранняя покупка может сберечь и деньги, и выбор.

Есть и еще один нюанс, который часто упускают из виду: осенью ассортимент стабильнее, а вот ближе к праздникам начинается гонка за ходовым товаром. В этот момент покупатель уже выбирает не между несколькими вариантами, а между тем, что осталось. И если речь идет о праздничной закуске или напитках, разумнее заранее отделить продукты, которые спокойно переживут несколько недель, от тех, что требуют свежести буквально в день покупки.

"Если продукт долго хранится без холодильника, осенняя закупка почти всегда оправдана. А вот скоропортящиеся вещи лучше оставлять на последние дни: иначе деньги уйдут на товар, который к столу уже не доживет". шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Какие продукты выгодно купить заранее

Для ранней закупки подходят товары, которым не нужен холодильник и которые спокойно переносят хранение в сухом шкафу или кладовой. Это крупы, макароны, мука, сахар, растительное масло, чай, кофе, какао, мед, шоколад, орехи и сухофрукты. Такой набор удобен тем, что он не только помогает собрать праздничный стол, но и выручает в обычные дни, если в доме внезапно закончились базовые продукты.

Хорошая практика — смотреть не на красивую упаковку, а на сроки годности и реальную потребность семьи. Излишек редко превращается в экономию: чаще он тихо занимает место и потом используется уже без праздничного настроения. По этой причине разумнее брать продукты с запасом, но без фанатизма, особенно если в доме уже есть остатки после летних заготовок или предыдущих покупок.

В кладовую можно убрать и консервы: рыбные, овощные, оливки. Здесь важно, чтобы банки были без вздутия, повреждений и следов коррозии, а дата изготовления — читаемой. Дополнительную пользу дает обычная проверка состава: чем короче список ингредиентов, тем проще понять, за что вы платите. О выборе рыбных консервов мы уже писали отдельно, и этот принцип здесь работает без скидок на праздник.

Что лучше оставить на последние дни

Мясо и фарш, охлажденную рыбу и морепродукты, молочные продукты, мягкие сыры и готовые блюда лучше покупать ближе к празднику. У этих категорий короткий срок жизни, и даже идеальная упаковка не делает их "вечными". Чем меньше времени пройдет между покупкой и подачей, тем выше шанс, что блюдо сохранит нормальный вкус, структуру и безопасность.

Свежие овощи, фрукты и зелень тоже удобнее брать накануне застолья. Но есть приятное исключение: картофель, морковь, лук, свекла, тыква и капуста могут лежать неделями, если в помещении сухо и прохладно. Такой набор выручает не только в салатах и гарнирах, но и в ситуациях, когда хочется быстро собрать ужин без лишнего похода в магазин.

Отдельно стоит помнить про напитки. Выбор вина или игристого — это не только вопрос бюджета, но и вопрос прозрачности происхождения товара. В материале о покупке вина без документов уже разбиралась ситуация, когда покупатель не может узнать состав и происхождение продукта. Поэтому праздничную бутылку лучше искать не в последний момент у случайного продавца, а там, где с документами все ясно.

Почему распродажи не всегда помогают сэкономить

Ноябрьские акции 11.11 и "черная пятница" на первый взгляд выглядят как идеальное окно для закупок. Но на практике скидка не всегда означает реальную выгоду: часть продавцов на маркетплейсах заранее поднимает цену, а потом демонстрирует красивый "минус" на ценнике. В итоге покупатель радуется акции, хотя по факту платит почти столько же, сколько месяц назад.

Именно поэтому в сезон распродаж полезно сравнивать цены не по яркому баннеру, а по истории стоимости товара. Если товар действительно нужен к празднику и относится к категории долгого хранения, его можно взять заранее. Если же речь идет о скоропортящихся продуктах, экономия на акции может обернуться простой потерей качества.

По данным Роскачества, в конце сентября ведомство впервые за долгое время рекомендовало планировать праздничные покупки заранее. Речь шла не о неизбежном подорожании, а о возможности распределить расходы и не устраивать декабрьский марафон по магазинам. Такой подход особенно полезен тем, кто не любит предпраздничную суету и хочет собрать стол без лишних трат и очередей.

"Самая частая ошибка — покупать все подряд "на всякий случай”. Заранее имеет смысл брать только то, что реально переживет хранение и точно войдет в меню. В противном случае экономия превращается в склад неликвида". шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Ильич Соколов

Как составить запас без лишних трат

Рабочая схема здесь простая: разделить список на три части. В первую входят продукты длительного хранения, которые можно купить уже сейчас; во вторую — товары, которые лучше взять за 3-5 дней до праздника; в третью — все, что покупается только в день готовки. Такой подход помогает избежать импульсивных трат и не хранить дома то, что потом придется использовать "потому что уже куплено".

Есть и бытовой плюс. Когда основные запасы собраны заранее, декабрь перестает быть гонкой за последней банкой икры или последним ящиком мандаринов. Уходит лишняя суета, а на сам праздник остается больше времени — на готовку, сервировку и нормальный отдых, а не на беготню по магазинам под конец рабочего дня.

Если хочется сократить расходы еще сильнее, имеет смысл заранее сверить меню с запасами дома. Иногда в шкафу уже лежат крупы, масло, чай и консервы, купленные ранее. Тогда остаётся только добрать недостающее и не переплачивать за дублирующиеся позиции. В этом смысле разумная подготовка работает лучше любой громкой скидки.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Когда лучше покупать красную икру?

Осенью, если вы точно знаете, что продукт будет храниться по правилам и подойдет по составу и срокам.

Какие продукты можно брать заранее без холодильника?

Крупы, макароны, муку, сахар, масло, чай, кофе, какао, мед, шоколад, орехи, сухофрукты и часть консервов.

Что покупать только перед самим праздником?

Мясо, фарш, охлажденную рыбу, морепродукты, молочные продукты, мягкие сыры, зелень и готовые блюда.

Насколько выгодны ноябрьские распродажи?

Не всегда: иногда цена перед акцией искусственно растет, поэтому лучше проверять историю стоимости товара.

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