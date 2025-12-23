Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 4:27

Новогодние каникулы провожу дома — и дело не только в гриппе

Онищенко предупредил о росте гриппа после зимних каникул — Life.ru

Новогодние праздники в этом году не требуют жёстких ограничений, несмотря на рост заболеваемости гриппом. Эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что поводов отменять гуляния нет, однако призывает россиян провести каникулы осторожно и без лишнего риска для здоровья. Особое внимание он советует обратить на поездки за границу. Об этом сообщает Life.ru.

Почему поездки в тёплые страны — не лучшая идея

По словам специалиста, массовый выезд россиян в жаркие страны в зимний период может стать серьёзным испытанием для организма. Речь идёт не только о возможном завозе вирусов, но и о резкой климатической нагрузке. Быстрый переход от холода к жаре и обратно ослабляет защитные механизмы и повышает уязвимость к заболеваниям.

"К сожалению, примерно 300-400 тысяч человек едут за рубеж, в жаркие страны в основном. И это плохо. Даже если они нам не привезут каких-нибудь новых вирусов, всё равно для организма это очень серьёзное испытание. Я категорически не советую никуда не уезжать из страны, оставайтесь тут и гуляйте в своих городах на ярмарках. Делать резкий перепад из холода в тепло, побыть там неделю и снова вернуться в холода — это не самое мудрое решение для организма. И отдыхом я его называть не рискую. Это добровольно организованный стресс для организма", — отметил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ограничения не нужны, но осторожность обязательна

Онищенко подчёркивает, что текущая ситуация с гриппом в России не требует введения массовых запретов на новогодние мероприятия. Однако отсутствие ограничений не означает, что можно игнорировать базовые правила безопасности. Особенно важно беречь детей и пожилых людей, которые тяжелее переносят вирусные инфекции.

При первых признаках болезни — повышении температуры, слабости, недомогании — специалист советует не откладывать обращение к врачу и соблюдать изоляцию. Самолечение и "героизм" в таких случаях могут привести к осложнениям и заражению окружающих.

Когда ждать роста заболеваемости

По оценке академика, основной подъём заболеваемости гриппом ожидается уже после окончания зимних каникул. Более интенсивное распространение инфекции прогнозируется ближе к третьей декаде января. Именно поэтому новогодний период стоит использовать для отдыха и восстановления, а не для перегрузок организма.

"Если почувствовали недомогание, повысилась температура — врача вызвать, обеспечить изоляцию, беречь детей и пожилых людей. Не геройствовать. Одеваться по погоде, нормально спать, отдыхать. Сейчас у нас будет целая декада, которая может позволить побыть в семье, отдохнуть за городом. Основное заболевание начнётся у нас после зимних каникул. Где-нибудь в районе третьей декады января начнётся более интенсивный подъём", — отмечает академик.

Как провести праздники без вреда для здоровья

Среди дополнительных рекомендаций — не злоупотреблять праздничными застольями, избегать переедания и отказаться от алкоголя. По мнению Онищенко, новогодние каникулы лучше посвятить спокойному отдыху, прогулкам и общению с близкими.

При этом учёные настроены сдержанно оптимистично: несмотря на активное распространение гонконгского гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне, специалисты не ожидают сценария, аналогичного пандемии коронавируса.

Зимние праздники могут пройти безопасно, если подойти к ним осознанно — без лишних поездок, с вниманием к самочувствию и заботой о здоровье семьи.

