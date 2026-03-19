Тюмень
© commons.wikimedia.org by <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:P.Fisxo" class="mw-redirect" title="User:P.Fisxo">P.Fisxo</a> is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:45

Подвиг в тылу равен фронтовому: депутаты Тюмени предложили новый статус для важной даты

В Тюменской области выступили с официальной инициативой учредить новую памятную дату на федеральном уровне — День тружеников тыла, который предлагается отмечать 6 июня. Соответствующее решение было принято 19 марта 2026 года в ходе заседания депутатов регионального парламента. Законопроект уже направлен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. Выбор даты не случаен: именно 6 июня 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении профильной медали "За доблестный труд".

Суть законопроекта и исторический контекст

Законодательная инициатива стала результатом взаимодействия региональных властей и представителей общественности. Предложение выдвинул почетный гражданин Тюмени и сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов. Как уточнил заместитель председателя комитета облдумы по социальной политике Александр Мажаров, документ уже прошел необходимые стадии согласования для передачи в федеральный центр.

Для многих российских семей этот вопрос имеет глубоко личное измерение. Депутат Глеб Трубин подчеркнул, что история подвига в тылу неразрывно связана с фронтовыми успехами Красной Армии. Самоотверженный труд на заводах и сельскохозяйственных полях в годы войны стал фундаментом для общей Победы, что делает введение отдельного государственного праздника заслуженной данью уважения поколению победителей.

"Труженики тыла ковали победу наравне с бойцами Красной Армии, возделывая поля, работая на заводах и фабриках. Эти люди заслужили дополнительных почестей и знаков внимания. Мы обязаны поддерживать преемственность поколений и осознавать глубину вклада тех, кто обеспечил тыловое прикрытие для фронта. Учреждение официальной даты станет важным символическим шагом для всей страны"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Региональная поддержка и вклад Тюмени

Значимость вклада Тюменской области в военные годы была подтверждена на высшем уровне: область удостоена почетного звания "Город трудовой доблести". В настоящее время в регионе проживает более 1,5 тысячи тружеников тыла, в то время как по всей стране их число составляет около 80 тысяч человек. Власти области продолжают реализацию адресных мер социальной поддержки для этих категорий граждан.

Всего в перечень городов, отмеченных почетным званием за массовый трудовой героизм, входит 70 населенных пунктов России. Тюмень, демонстрируя приверженность сохранению исторической правды, ставит вопрос о федеральном статусе памятной даты в один ряд с другими важными инициативами по поддержке ветеранов тыла. Это подчеркивает системность работы власти с запросами общества.

Воспитание памяти через "Оружие Победы"

Инициатива о новом празднике логично дополняет многолетнюю работу в рамках партийного проекта "Оружие Победы". Заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов напомнил, что за девять лет реализации программы были открыты три знаковых монумента. Каждый из них рассказывает историю конкретного предприятия: торпедный катер в Тюмени, планер в Заводоуковске и бронепоезд "Патриот" в Ишиме.

По мнению региональных лидеров, такие памятники должны стать центрами просвещения для подрастающего поколения. Через изучение судеб людей, стоявших за созданием боевых машин, молодые люди получают возможность лучше понять историю своей страны. Установление 6 июня праздником позволит проводить памятные мероприятия у этих мемориалов на государственном уровне по всей стране.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

