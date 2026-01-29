Самоуверенность после 1–2 лет вождения подводит чаще всего: как новичков выдаёт стиль на дороге
Даже уверенная манера вождения не всегда говорит об опыте. Эксперты отмечают: есть ряд характерных ошибок, по которым неопытного водителя легко распознать — и именно они чаще всего приводят к авариям, особенно зимой.
Излишняя самоуверенность — главный риск
По словам руководителя экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгения Ладушкина для Pravda.ru, самая опасная ошибка новичков — переоценка собственных возможностей. Она обычно проявляется через год-два после получения прав, когда водитель уже "привык" к машине и начинает чувствовать себя слишком уверенно.
"Самое частое и самое опасное заблуждение — это излишняя уверенность в собственных силах. Обычно она проявляется на первый-второй год вождения, когда новичок уже прикатался к машине и начинает рисковать", — пояснил эксперт.
В этот период водители чаще превышают скорость, неправильно входят в повороты и слишком полагаются на электронику и возможности автомобиля. Особенно ярко такие ошибки проявляются зимой, когда сцепление с дорогой ухудшается, а реакция должна быть максимально точной.
Игнорирование состояния автомобиля
Не менее серьёзной проблемой эксперт называет невнимание к техническому состоянию машины. Начинающие водители нередко игнорируют посторонние звуки, откладывают плановое обслуживание и пропускают регламентные проверки.
"Если речь идет о двигателе, машина просто остановится. Но если проблема затрагивает тормозную систему, последствия могут быть фатальными", — отметил Ладушкин.
По его словам, именно недостаток опыта требует повышенного внимания к технике: автомобиль должен быть в идеальном состоянии, чтобы компенсировать ошибки водителя.
Зима как проверка на зрелость
Холодный сезон особенно хорошо показывает реальный уровень подготовки. Новички часто недооценивают влияние гололёда, снега и перепадов температуры, продолжая ездить в привычном режиме. В результате — потеря управления, ошибки при торможении и неправильный выбор скорости.
Что на самом деле делает водителя опытным
Эксперт подчёркивает: опыт измеряется не годами за рулём, а километрами и разнообразием ситуаций.
По-настоящему опытным можно считать водителя, который:
- проехал значительный километраж;
- водил в разных погодных условиях;
- управлял разными типами автомобилей;
- научился "чувствовать" машину и дорогу.
Именно такой опыт формирует устойчивые навыки и позволяет сохранять безопасность даже в нестандартных и сложных дорожных ситуациях.
