Самоуверенность после 1–2 лет вождения подводит чаще всего: как новичков выдаёт стиль на дороге

Даже уверенная манера вождения не всегда говорит об опыте. Эксперты отмечают: есть ряд характерных ошибок, по которым неопытного водителя легко распознать — и именно они чаще всего приводят к авариям, особенно зимой.

Излишняя самоуверенность — главный риск

По словам руководителя экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгения Ладушкина для Pravda.ru, самая опасная ошибка новичков — переоценка собственных возможностей. Она обычно проявляется через год-два после получения прав, когда водитель уже "привык" к машине и начинает чувствовать себя слишком уверенно.

"Самое частое и самое опасное заблуждение — это излишняя уверенность в собственных силах. Обычно она проявляется на первый-второй год вождения, когда новичок уже прикатался к машине и начинает рисковать", — пояснил эксперт.

В этот период водители чаще превышают скорость, неправильно входят в повороты и слишком полагаются на электронику и возможности автомобиля. Особенно ярко такие ошибки проявляются зимой, когда сцепление с дорогой ухудшается, а реакция должна быть максимально точной.

Игнорирование состояния автомобиля

Не менее серьёзной проблемой эксперт называет невнимание к техническому состоянию машины. Начинающие водители нередко игнорируют посторонние звуки, откладывают плановое обслуживание и пропускают регламентные проверки.

"Если речь идет о двигателе, машина просто остановится. Но если проблема затрагивает тормозную систему, последствия могут быть фатальными", — отметил Ладушкин.

По его словам, именно недостаток опыта требует повышенного внимания к технике: автомобиль должен быть в идеальном состоянии, чтобы компенсировать ошибки водителя.

Зима как проверка на зрелость

Холодный сезон особенно хорошо показывает реальный уровень подготовки. Новички часто недооценивают влияние гололёда, снега и перепадов температуры, продолжая ездить в привычном режиме. В результате — потеря управления, ошибки при торможении и неправильный выбор скорости.

Что на самом деле делает водителя опытным

Эксперт подчёркивает: опыт измеряется не годами за рулём, а километрами и разнообразием ситуаций.

По-настоящему опытным можно считать водителя, который:

проехал значительный километраж;

водил в разных погодных условиях;

управлял разными типами автомобилей;

научился "чувствовать" машину и дорогу.

Именно такой опыт формирует устойчивые навыки и позволяет сохранять безопасность даже в нестандартных и сложных дорожных ситуациях.