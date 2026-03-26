Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
учитель в школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 8:54

Смена обстановки с бонусом в миллион: в новгородские поселки активно привлекают преподавателей

В Новгородской области продолжается реализация программы по привлечению педагогических кадров в малые населенные пункты. По состоянию на 25 марта 2026 года в образовательных учреждениях региона ведут профессиональную деятельность 54 "земских учителя". Из общего числа специалистов семь человек начали преподавать в прошлом году, а до конца текущего периода ведомство планирует привлечь еще 15 педагогов. Работа ведется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", действующего с 2020 года.

Статистика и охват программы

На сегодняшний день 54 педагога уже распределены по школам региона, что позволяет частично закрыть потребность в преподавательских кадрах. Большинство из них успешно интегрировались в местную образовательную среду, обеспечивая преподавание профильных дисциплин. Министерство образования и науки Новгородской области отмечает стабильный интерес к участию в данном проекте среди специалистов.

Приток новых кадров в 2025 году составил семь человек, однако амбиции властей направлены на расширение этой группы. План на 2026 год предполагает трудоустройство еще 15 профильных сотрудников. Эти шаги способствуют выравниванию качества образования между крупными центрами и удаленными территориями.

Региональная реализация проекта демонстрирует устойчивость на протяжении шести лет. Системный подход к кадровому вопросу позволяет привлекать опытных учителей и молодых специалистов, готовых менять место жительства ради профессиональной реализации. Объективные показатели занятости подтверждают востребованность инструментов государственной поддержки.

Условия участия и выплаты

Основной мотивационной мерой для педагогов является единовременная компенсационная выплата, сумма которой составляет один миллион рублей. Данные средства призваны помочь учителям на этапе адаптации, обеспечивая финансовую базу для переезда и обустройства на новом месте. Программа ориентирована на тех, кто готов трудиться в сельской местности или малых городах.

Статус участника присваивается кандидатам, которые переезжают для работы в поселки городского типа, рабочие поселки и населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек. Строгие критерии отбора позволяют направлять ресурсы туда, где дефицит кадров ощущается наиболее остро. Такая поддержка является ощутимым дополнением к стандартному социальному пакету, который предлагает муниципальный работодатель.

"Привлечение квалифицированных кадров в сельские территории неизбежно меняет социальный ландшафт муниципалитетов. Система компенсационных выплат создает необходимые условия для закрепления педагогов в школах, что позитивно сказывается на качестве обучения подрастающего поколения. Важно, чтобы такие государственные инструменты сочетались с комфортной городской средой и развитой инфраструктурой на местах. Это комплексная работа, требующая участия профильных ведомств и местных администраций для обеспечения долгосрочных результатов"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Сроки подачи заявок

Процесс конкурсного отбора для желающих стать участниками программы в этом году уже запущен и находится в активной фазе. Кандидаты имеют возможность подготовить и направить пакет необходимых документов в профильное министерство. Крайним сроком для подачи заявок установлено 15 июля 2026 года.

Потенциальным участникам рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными вакансиями и требованиями, предъявляемыми к претендентам. Прозрачность конкурсных процедур позволяет эффективно оценивать компетенции каждого кандидата перед принятием решения о включении в список получателей выплат. Своевременное обращение значительно повышает шансы на успешное прохождение всех этапов отбора.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet