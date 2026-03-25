Вирус отступает по всем фронтам: новгородская статистика показывает долгожданное затишье

В Новгородской области зафиксировано снижение темпов распространения вирусных инфекций. Согласно отчету регионального управления Роспотребнадзора, за период с 16 по 22 марта 2026 года в регионе зарегистрировали 2,8 тысячи случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Этот показатель оказался на 6,9% меньше статистики, зафиксированной неделей ранее. Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией также демонстрирует отрицательные значения.

Статистика заболеваемости по возрастным группам

Распределение заболевших между взрослой и детской аудиторией сохраняется на уровне баланса. Доля взрослых пациентов составила 49,3%, тогда как на долю детей пришлось 50,7% от общего числа обратившихся за медицинской помощью. Несмотря на общее снижение заболеваемости, эпидемиологи отмечают локальные очаги активности инфекции среди самых маленьких жителей области.

Единственной возрастной категорией, где за отчетную неделю был зафиксирован прирост числа заболевших, стали дети в возрасте от рождения до двух лет. В остальных группах наблюдается уверенная тенденция к сокращению случаев заражения. Такая неравномерность показателей типична для весеннего сезона, когда иммунный ответ организма подвергается серьезным испытаниям из-за перепадов температур.

Понимание структуры заболеваемости критически важно для планирования нагрузки на первичное звено здравоохранения. Муниципальные службы оперативно реагируют на изменения в статистике, перераспределяя ресурсы в пользу педиатрических отделений, где нагрузка остается наиболее ощутимой.

Ситуация с коронавирусной инфекцией

Параллельно с классическими респираторными инфекциями в регионе фиксируется существенный спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За рассматриваемую неделю специалисты подтвердили 39 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. По сравнению с результатами предыдущего отчетного периода этот показатель снизился на 37%.

Текущий уровень заболеваемости составляет 6,8 случая на каждые 100 тысяч населения области. Эти цифры подтверждают эффективность принятых санитарных мер и свидетельствуют о снижении интенсивности циркуляции возбудителя в городской среде. Темпы вакцинации и плановые осмотры позволяют контролировать ситуацию, не допуская резких скачков нагрузки на стационары.

Снижение распространения вируса происходит на фоне общего улучшения эпидемиологического климата. Медики призывают жителей продолжать соблюдать меры предосторожности в местах массового скопления людей, чтобы закрепить достигнутый прогресс и избежать сезонных откатов.

Оценка эпидемиологического фона

"Стабильное положение дел в регионе обусловлено комплексным подходом к мониторингу состояния здоровья населения. Управленческие решения в сфере здравоохранения базируются на оперативных данных, поступающих из каждого муниципалитета ежедневно. Взаимодействие профильных ведомств позволяет не только отслеживать динамику, но и своевременно купировать риски развития осложнений. Безусловно, текущее снижение показателей — это результат планомерной работы всех служб здравоохранения в области." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Представители Роспотребнадзора охарактеризовали общую эпидемиологическую ситуацию в Новгородской области как стабильную. На данный момент ведомство не видит предпосылок для ужесточения ограничений или введения дополнительных карантинных мер в образовательных учреждениях. Контроль за состоянием инфекционного фона сохраняется в круглосуточном режиме.

Для поддержания благоприятной обстановки муниципальные власти продолжают следить за соблюдением санитарных норм в общественных пространствах и на объектах социальной инфраструктуры. Жителям региона рекомендуется внимательно относиться к первым признакам недуга и своевременно обращаться к врачам, чтобы не допускать распространения вирусов в рабочих коллективах и семьях.