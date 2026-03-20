Южное солнце становится ближе: новгородцам открыли прямой путь к пляжам через тысячи километров

Жители Великого Новгорода получат прямое железнодорожное сообщение с курортами Крыма и Абхазии в предстоящем летнем сезоне. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства подтвердило запуск вагонов беспересадочного сообщения в сторону Евпатории и Сухума. Пассажирам не потребуется совершать пересадки в пути следования, так как нужные вагоны будут цеплять к составам, курсирующим по южным направлениям. Согласно официальным данным, воспользоваться услугами можно будет с конца мая и начала июня соответственно.

Маршрут до Евпатории

Первыми запустят рейсы в крымском направлении. Поезда с вагонами до Евпатории начнут отправляться из Великого Новгорода с 31 мая. Это позволит новгородцам добираться до побережья без лишних трудностей с багажом, которые возникают при необходимости смены состава.

Общее время в пути для тех, кто выберет этот маршрут, составит 42 часа 50 минут. Расчетное время охватывает весь период следования от точки отправления до конечной станции. Точное расписание уже доступно для ознакомления всем желающим спланировать свой отпуск.

Для таких поездок беспересадочные вагоны являются наиболее комфортной альтернативой обычному сообщению с пересадками в крупных транспортных узлах. Это значительно упрощает логистику для семей с детьми и пассажиров, предпочитающих путешествовать с большим количеством вещей.

Рейсы в Сухум

Сообщение с абхазским курортом Сухум стартует чуть позже — с 5 июня. Этот маршрут станет вторым доступным направлением для жителей региона в рамках летней туристической программы. Техническая реализация останется прежней: новгородские вагоны будут присоединять к основным составам, следующим на юг.

Длительность поездки до Сухума составит 60 часов 20 минут. Несмотря на внушительную продолжительность, возможность прямого сообщения остается востребованной у туристов. Соединение удаленных регионов с популярными курортными зонами помогает поддерживать высокий уровень мобильности населения.

"Регулярное железнодорожное сообщение между северными регионами и южными курортами критически важно для развития внутреннего туризма. Беспересадочные вагоны снимают главную головную боль пассажиров — страх опоздать на стыковочный рейс. Организация подобных перевозок требует синхронизации графиков множества станций, что является показателем качественного муниципального и регионального планирования. Такой сервис делает отдых доступнее даже для тех, кто проживает в отдаленных от побережья городах". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Детали оформления поездки

Оформление проездных документов не требует сложных манипуляций. Пассажирам достаточно приобрести один билет, который действует на весь путь до выбранного города. При покупке электронного билета система автоматически учитывает маршрут следования с учетом прицепных вагонов.

Организаторы перевозок рекомендуют проверять данные заблаговременно перед оформлением заказа. Летний сезон традиционно характеризуется повышенным спросом, поэтому заблаговременная покупка билетов позволит гарантировать наличие мест в желаемую дату отправления.