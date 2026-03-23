Асфальт под микроскопом: в Новгородской области начали проверку сырья для дорог будущего

В Новгородской области стартовали масштабные проверки качества строительных материалов, предназначенных для ремонта дорожного покрытия в 2026 году. Работники профильного учреждения "Новгородавтодор" приступили к инспекции асфальтобетонных заводов, чтобы исключить использование некондиционного сырья на региональных трассах. Первые мероприятия уже прошли в Старорусском округе 23 марта, где специалисты отобрали 15 образцов для последующих лабораторных испытаний. Аналогичные контрольные процедуры запланированы на текущую неделю в Боровичском и Новгородском округах.

Контроль производственных мощностей

Подготовка новгородских дорожных служб к предстоящему строительному сезону носит системный характер. Первичная инспекция затронула предприятия в Старорусском округе, где подрядные организации уже успели сформировать запасы сырья для будущих работ. Специалисты "Новгородавтодора" нацелены на заблаговременное выявление несоответствий, чтобы не допустить срывов графиков в разгар весны и лета.

Работа по проверке заготовленных материалов продолжается в плановом режиме. На текущей неделе мобильные группы лаборатории посетят производственные площадки в Боровичском и Новгородском округах. Такие меры позволяют оценить реальную готовность инфраструктуры к работе с государственными заказами и обеспечить надлежащий уровень безопасности дорожного движения в регионе.

"Системный подход к выбору поставщиков и детальный аудит исходного сырья на ранних этапах — основа долговечности дорожной сети. Регулярная проверка асфальтобетонных заводов минимизирует риски деформации покрытия после первой же зимы. Важно, чтобы каждый этап — от добычи щебня до укладки смеси — соответствовал строгим техническим регламентам. Это дисциплинирует подрядчиков и гарантирует целевое использование бюджетных средств на объектах инфраструктуры". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Лабораторная экспертиза и стандарты

В ходе лабораторных испытаний эксперты сфокусированы на физико-химических характеристиках компонентов будущего покрытия. Исследованию подлежат состав, плотность и прочностные характеристики песка и горного камня. Эти показатели напрямую влияют на устойчивость дорожного полотна к перепадам температур и интенсивным нагрузкам от транспорта.

Только после подтверждения соответствия образцов официальным техническим паспортам материал получает допуск к производству. Полученное положительное заключение является документальным разрешением на создание горячего асфальтобетона, который станет основным материалом сезона. Малейшее отклонение от нормативов требует немедленной замены сырья подрядчиком.

Применение материалов в нацпроектах

Особое внимание уделяется качеству тех сегментов, которые будут задействованы в реализации федерального нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ремонтные работы требуют строгого соблюдения технологий, так как на обновленные участки распространяются гарантийные обязательства подрядных организаций. Инспекции охватывают не только магистральные объекты, но и трассы регионального значения, требующие текущего содержания.

Информацию о ходе и результатах текущих проверок оперативно аккумулирует пресс-служба дорожного ведомства. Ожидается, что по окончании инспекционного цикла все ключевые площадки области будут готовы к началу сезона работ. Это позволит обеспечить стабильные темпы ремонта и повысить качество дорожной сети региона в рамках запланированных бюджетных ассигнований.