Будущее семьи под прицелом медиков: в Великом Новгороде готовят масштабный осмотр

В субботу, 21 марта 2026 года, жители Великого Новгорода в возрасте от 18 до 49 лет смогут пройти специализированную диспансеризацию, направленную на оценку репродуктивного здоровья. Медицинские учреждения региона откроют свои двери для проведения диагностических процедур и консультаций профильных специалистов. Акция призвана повысить доступность медицинской помощи и выявить возможные патологии на ранних стадиях в рамках реализации национального проекта "Семья". Обследования будут проходить в течение первой половины дня в двух профильных медучреждениях города.

Особенности программы обследований

Диагностический маршрут для мужчин включает первичный прием у врача-уролога. При наличии медицинских показаний специалисты выдадут направления на ультразвуковое исследование предстательной железы и мошонки, а также назначат спермограмму и лабораторные анализы на наличие скрытых половых инфекций.

Женская часть программы обследования предусматривает комплексный осмотр у гинеколога. В список манипуляций входит забор биоматериала для мазка на онкоцитологию и тесты на инфекции, передающиеся половым путем. При необходимости пациенткам проведут ультразвуковую диагностику органов малого таза и молочных желез.

В клинике №2 организована возможность прохождения маммографии для женщин, имеющих соответствующие медицинские показания. Такой системный подход позволяет проводить комплексную оценку здоровья репродуктивной системы в сжатые сроки, делая профилактику максимально удобной для работающих граждан.

Площадки и порядок записи

Прием пациентов будет осуществляться 21 марта с 8:00 до 14:00. Для того чтобы избежать очередей и обеспечить комфортное прохождение осмотров, организаторы просят граждан заранее связаться с регистратурами.

Мужчин и женщин приглашают в отделение диспансеризации клиники №2, расположенное на улице Яковлева, 18. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (8162) 77-42-24 в период с 14:00 до 18:00.

Женская консультация №3 на улице Большая Московская, 67, будет принимать исключительно женщин. Записаться в данное подразделение можно по номеру телефона 8 (8162) 63-47-84. При посещении медицинских кабинетов необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Значимость медицинской профилактики

Министерство здравоохранения Новгородской области подчеркивает, что сохранение репродуктивного потенциала населения является приоритетным направлением в работе системы здравоохранения. Регулярная диагностика позволяет купировать хронические процессы и предупреждать развитие осложнений, которые могут повлиять на качество жизни в долгосрочной перспективе.

"Формирование культуры регулярного медицинского контроля становится фундаментом стабильного развития региона. Мы наблюдаем растущий отклик населения на подобные инициативы, что подтверждает востребованность качественной первичной диагностики. Интеграция диспансеризации в повседневную жизнь граждан помогает решать задачи национального проекта на местах. Уверен, что такой формат работы поможет многим жителям области своевременно позаботиться о своем организме". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Проведение таких мероприятий способствует формированию у населения ответственного отношения к собственному здоровью. Упрощенная процедура записи и централизация услуг в выходной день позволяют пройти обследования тем категориям граждан, у которых ограничен доступ к поликлиникам в будни.