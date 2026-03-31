Медпункт на колёсах обгоняет болезни: десятки тысяч сельчан получили шанс на спасение под Новгородом

В Новгородской области с начала 2026 года медицинское обследование в мобильных комплексах прошли более 25 тысяч человек. В распоряжении региональных лечебных учреждений сегодня находится 55 единиц специализированной техники, которая позволяет проводить диагностику в самых удаленных населенных пунктах. Согласно данным пресс-службы областного министерства здравоохранения, с января врачи совершили уже 1050 выездов. Работа передвижных бригад направлена на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи и раннее выявление хронических заболеваний у сельского населения.

Структура мобильного медицинского автопарка

Техническое оснащение регионального здравоохранения представлено широким спектром узкоспециализированных машин. Основу флота составляют 36 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые фактически заменяют стационарные кабинеты в малых деревнях. Также в области курсируют три передвижные амбулатории и один полностью укомплектованный стоматологический комплекс.

Для проведения скрининговых исследований используются 13 машин, оборудованных маммографами и флюорографами. Это оборудование критически важно для профилактики онкологических патологий и туберкулеза на ранних стадиях. Дополняют систему два мобильных центра здоровья, ориентированных на общую оценку состояния организма и пропаганду здорового образа жизни.

Распределение спецтехники по районам области осуществляется с учетом численности населения и удаленности от центральных районных больниц. Каждый выезд координируется заранее, чтобы местные жители могли подготовиться к приему специалистов. Такой подход позволяет минимизировать очереди и обеспечить максимально возможную пропускную способность передвижных кабинетов.

Особенности диагностики и охват населения

Статистика в 25 тысяч обследованных пациентов за неполный квартал свидетельствует о высокой интенсивности использования ресурсов. В среднем специалисты совершают около десяти выездов ежедневно, охватывая разные точки региона. Основной упор делается на профилактические осмотры, которые позволяют выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Использование флюорографов и маммографов на базе грузовых шасси дает возможность проводить высокоточную лучевую диагностику там, где раньше это было невозможно из-за отсутствия стационарной базы. Результаты исследований в цифровом виде передаются в профильные клиники для расшифровки. Это значительно ускоряет процесс постановки диагноза и назначения последующего лечения.

Медицинские бригады формируются из опытных сотрудников, способных работать в автономных условиях. Часто в состав группы входят не только фельдшеры, но и узкие специалисты, если фиксируется запрос от жителей конкретной территории. Это позволяет закрывать дефицит кадров в провинции за счет мобильности ресурсов.

"Развитие мобильных форм медицинской помощи является сегодня приоритетной задачей для большинства регионов с низкой плотностью населения. Новгородская область демонстрирует впечатляющие темпы эксплуатации передвижных комплексов, что напрямую влияет на показатели ранней диагностики заболеваний. Важно понимать, что каждый такой выезд — это реальная возможность спасти жизнь человеку, которому трудно добраться до районного центра. Системный подход в управлении этим парком техники позволяет эффективно распределять нагрузку на врачей и технику. Мы видим, как современные технологии нивелируют географические барьеры в предоставлении социальных услуг." Управленец муниципального уровня, эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова

Эффективность работы в сельских территориях

Интенсивность работы комплексов, превысившая тысячу выездов с начала года, подтверждает востребованность такого формата медицины. Для жителей отдаленных сел это зачастую единственный способ пройти качественное обследование без многочасовых поездок в город. Мобильность медиков позволяет оперативно реагировать на потребности населения в конкретных районах.

Экономический эффект от использования передвижных комплексов также существенен, так как содержание мобильной точки обходится дешевле, чем строительство и обслуживание полноценного капитального здания в малонаселенном пункте. При этом уровень медицинского оборудования в этих модулях соответствует современным стандартам. Это гарантирует качество оказываемых услуг наравне с городскими поликлиниками.

В дальнейшем власти региона намерены продолжать эксплуатацию имеющегося парка и совершенствовать графики выездов. Основной целью остается стопроцентный охват диспансеризацией всех жителей области, независимо от места их проживания. Стабильная работа 55 комплексов является фундаментом для достижения этих показателей в текущем году.