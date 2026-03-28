Великий Новгород
© commons.wikimedia.org by Konstantin hramov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:18

Конец эпохи пробок: Великий Новгород переходит на европейскую модель развития кварталов

Депутаты городской думы Великого Новгорода официально утвердили градостроительный план, определяющий развитие областного центра на ближайшие два десятилетия. Документ, рассчитанный до 2045 года, предполагает трансформацию городской среды в соответствии с концепцией "15-минутного города". Реализация проекта основывается на масштабных исследованиях, проведенных специалистами московского Института Генплана. В процессе подготовки власти обработали более 2,5 тысячи инициатив от горожан, после чего проект получил одобрение на федеральном уровне.

Концепция компактной застройки

Главная идея нового плана заключается в создании максимально доступной городской среды. Пешеходная доступность ключевых социальных и культурных объектов в пределах пятнадцати минут становится приоритетным направлением для градостроителей. При этом время перемещения между любыми точками города в идеальных условиях не должно превышать получаса.

Такой подход требует пересмотра подходов к плотности застройки и распределению функциональных зон. Городские власти рассчитывают, что внедрение подобных стандартов позволит снизить зависимость жителей от использования личного транспорта. Подобная модель уже успешно апробирована в различных мировых мегаполисах, стремящихся к снижению экологической нагрузки и повышению комфорта проживания.

Переход к "компактности" подразумевает, что любой жилой квартал будет обеспечен необходимым набором услуг в шаговой доступности. Это не только облегчает повседневную логистику горожан, но и стимулирует развитие локальных коммерческих площадок, делая районы более самодостаточными и оживленными.

Транспортная связность и университетский кампус

Важным аспектом развития территории является интеграция городского пространства с проектом "Город-университет". По словам вице-мэра Максима Молчанова, генплан предусматривает создание единой транспортной сети. Она призвана органично соединить все районы областного центра с территориями соседнего Новгородского округа.

"Формирование каркаса города через призму интеграции образовательных и жилых зон — это стратегическая необходимость. Комплексная транспортная доступность позволяет создать среду, где студенты и сотрудники предприятий сосуществуют в одном комфортном ритме. Важно, что при создании такой связности учитываются интересы всех категорий граждан, что обеспечивает устойчивое развитие территорий в долгосрочной перспективе. Использование современных инструментов проектирования позволяет сделать качественный рывок в вопросе связности районов", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

Новая дорожная сеть должна обеспечить баланс между интересами образовательного сектора и потребностями рядовых жителей. Авторы документа подчеркивают, что развитие университетского кампуса станет мощным драйвером для благоустройства прилегающих микрорайонов. Связка "учеба — жилье — досуг" станет фундаментом для дальнейшего экономического роста региона.

Этапы работы над генпланом

Результативный документ стал итогом двухлетней работы московских экспертов из Института Генплана. В состав финального проекта вошло двенадцать подробных карт, детализирующих размещение будущих жилых массивов, объектов инфраструктуры и дорожных развязок. Каждая деталь проходила широкое обсуждение с привлечением местных жителей и общественных представителей.

На этапе согласования проект прошел серию жестких проверок со стороны федеральных органов власти. Несмотря на наличие частных правок и небольших замечаний, депутатский корпус проголосовал за принятие новой стратегии развития. Социологическая составляющая в виде учета мнения новгородцев стала ключевым инструментом в формировании актуального образа города будущего.

Утвержденный план теперь официально признан главным ориентиром для всех строительных компаний и муниципальных заказчиков. В ближайшие двадцать лет архитектурный и функциональный облик Великого Новгорода будет формироваться в строгом соответствии с заложенными параметрами. Это создает понятные правила для участников рынка и гарантирует предсказуемость развития каждой городской территории.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

