Секрет под ногами: новгородские археологи совершили прорыв, кардинально изменив метод раскопок

Археологи на Троицком раскопе в Великом Новгороде увеличили объем ежегодных находок на 200 процентов. Достичь такого прогресса удалось за счет внедрения технологии промывки грунта в специальных ситах, которая полностью заменила традиционную ручную переборку земли. Об эффективности нового подхода к исследованию культурных слоев, датируемых рубежом X и XI веков, рассказали 24 марта 2026 года в пресс-службе Новгородского государственного университета.

Технологический прорыв в раскопках

Переход на метод промывки грунта позволил исследователям минимизировать риск потери микроскопических артефактов, которые раньше неизбежно отправлялись в отвал вместе с землей. Специалисты задействовали промывочный стол, оснащенный трехуровневой системой сеток с ячейками разного диаметра. Эта установка позволяет эффективно отделять культурные остатки от естественных почвенных включений без риска повреждения хрупких находок.

По словам эксперта, отказ от ручного труда в пользу механизированного промывания оказался оправдан уже в первые недели работы. Скорость обработки материала существенно выросла, а точность фиксации находок достигла новых стандартов. Ученые теперь могут работать с гораздо большими объемами земли, не теряя драгоценные детали, из которых складывается общая картина средневекового быта.

"Применение подобных технологических решений в муниципальных и исследовательских проектах кардинально меняет подход к сохранению наследия. Когда мы используем более совершенное оборудование, уровень сохранности предметов древности возрастает многократно. Это демонстрирует необходимость внедрения передовых методик даже на привычных объектах регионального значения. Такая практика позволяет нам лучше понимать историю развития территорий через детальный анализ каждого найденного фрагмента" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Объемы и специфика находок

Результаты эксперимента оказались весьма внушительными: всего за два с половиной месяца интенсивной работы команда исследователей извлекла тысячи фрагментов керамической посуды и огромное количество костных остатков животных. В частности, только объем собранных осколков древних сосудов превысил показатели прошлого года на 20 килограммов. Эти предметы служат важным источником информации о торговых путях и материальной культуре жителей древнего Новгорода.

Как отметил доцент кафедры истории и археологии НовГУ Андрей Гринев, метод промывки дает возможность собирать даже мельчайшие элементы, которые ранее просто игнорировались как сопутствующие породы. Такая детальность критически важна для понимания плотности населения и повседневного рациона людей, живших на территории современного Троицкого раскопа более тысячи лет назад.

Ценность для исторической науки

Помимо керамики и костей, в ходе процесса очистки были обнаружены артефакты, имеющие высокую историческую ценность. В их число вошел редкий амулет, изготовленный из кости бобра, и часть борта старинного деревянного судна — шитика. Данные предметы дают наглядное представление о развитии ремесел и судоходстве в северных регионах в раннем Средневековье.

Если раньше мелкие украшения или детали средневековых конструкций часто оставались незамеченными, то сейчас каждый подобный объект попадает в руки специалистов для дальнейшего изучения. Сочетание академического опыта и новых технических средств позволяет новгородским археологам получать максимально полную информацию о слоях земли, которые ранее считались малоперспективными для серьезных изысканий.